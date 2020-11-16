Гетманцев написал постановление об увольнении

Народный депутат Даниил Гетманцев зарегистрировал собственный проект постановления об отзыве его с должности председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Постановление уже зарегистрировано в ВРУ. Об этом Гетманцев сообщил в FACEBOOK.

“Решил подать альтернативный проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно”, – написал он.

Нардеп также опубликовал сканкопию документа.

“Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, так как продолжение его деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей”, – отмечается в проекте постановления.

Напомним, в парламенте инициировали увольнение Даниила Гетманцева с должности председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.