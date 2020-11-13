Глава МВФ прокомментировала перспективы пересмотра программы с Украиной

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 17 ноября, однако отметила необходимость достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества по текущей программе Stand-by.
Об этом она написала в Твиттере.
«Конструктивный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости Национального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах», — написала она.
В свою очередь, офис президента Украины по итогам разговора сообщил, что стороны «тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию» Фонда, которая бы провела первый пересмотр программы и могла бы рекомендовать выделение второго ее транша. По словам Зеленского, на сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.
На минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон допустил приезд миссии МВФ в страну к концу 2020 года.
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