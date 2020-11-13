Украина выполнила все "структурные маяки" для пересмотра программы с МВФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провели телефонный разговор. Стороны обсудили продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки и макроэкономической стабильности в стране.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Президент заявил, что у команды Украины и МВФ “есть прочное доверие и они тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию”.
Он отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.
“На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены”, – констатировал президент.
Зеленский и Георгиева обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения КС об отмене части положений антикоррупционного законодательства.
Георгиева отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса.
Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.
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