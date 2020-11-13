Сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен - данные Госстата

Государственная служба статистики сообщила, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Госстат
Количество сотрудников, получающих свыше 25 тысяч гривен – всего 6,6%.
По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.
Ранее в Государственной службе статистики сообщали, что средняя зарплата в Украине выросла за 25 лет в 140 раз.
Распределение по зарплатам в этом месяце выглядит так:
С 1 января 2021 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 июля – до 6,5 тыс. гривен. Такое повышение обойдется бюджету в более 41 млрд гривен.
Зарплату в конвертах получает каждый восьмой работник столицы. Как сообщил Официальный портал Киева со ссылкой на Киевский городской центр занятости, что несмотря на проверки работодателей инспекторами Гоструда и наложение штрафов за выявленные факты нарушений трудового законодательства, актуальность зарплат «в конвертах» не уменьшается.
Штрафы для работодателей, которые используют “зарплату в конверте”:
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