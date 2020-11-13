Сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен - данные Госстата

Государственная служба статистики сообщила, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Госстат

Количество сотрудников, получающих свыше 25 тысяч гривен – всего 6,6%.

По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.

Ранее в Государственной службе статистики сообщали, что средняя зарплата в Украине выросла за 25 лет в 140 раз.

Распределение по зарплатам в этом месяце выглядит так:

до 5000,00 грн – 8,2%,

от 5000,01 до 6000,00 грн – 19,0%,

от 6000,01 до 6500,00 грн – 5,7%,

от 6500,01 до 7000,00 грн – 5,2%,

от 7000,01 до 8000,00 грн – 7,4%,

от 8000,01 до 10000,00 грн – 11,1%,

от 10000,01 до 12000,00 грн – 9,9%,

от 12000,01 до 15000,00 грн – 11,1%,

от 15000,01 до 20000,00 грн – 10,5%,

от 20000,01 до 25000,00 грн – 5,3%,

более 25000,00 грн – 6,6%.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 июля – до 6,5 тыс. гривен. Такое повышение обойдется бюджету в более 41 млрд гривен.

Зарплату в конвертах получает каждый восьмой работник столицы. Как сообщил Официальный портал Киева со ссылкой на Киевский городской центр занятости, что несмотря на проверки работодателей инспекторами Гоструда и наложение штрафов за выявленные факты нарушений трудового законодательства, актуальность зарплат «в конвертах» не уменьшается.

Справка Finance.ua:

Штрафы для работодателей, которые используют “зарплату в конверте”:

работодатели, которые используют наемный труд, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), несут ответственность в виде штрафа в десятикратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника (50 тыс. грн.);