Карантин мошенникам не помеха. Как обманывают должников «‎денег до зарплаты»‎

Украинцы пользуются кредитами не первый год, но с введением карантина наступил хаос. Чтобы поддержать простых граждан, правительство запретило начислять пеню и штрафы за просрочки. Инициативу испортили бульварные СМИ, которые, не разобравшись в ситуации, объявили всеобщие «‎кредитные каникулы»‎. За этим последовала череда долгих разъяснений, ведь обязательные выплаты по займам никто не отменял.

Пока растерянные клиенты «‎денег до зарплаты»‎ разбирались, как теперь платить по договорам, у многих выросли долги. И в этот момент в игру вступили мошенники.

Новые времена — новые схемы

Понимая сложности, с которыми столкнулись украинцы в период карантина, аферисты давят на «‎болевые точки» в надежде заработать — быстро и без риска. Клиентам банков и МФО, у которых есть задолженности, обещают не просто отсрочить выплаты, а полностью списать долги по займам.

Кредитные эксперты MyCredit привели пример новых схем мошенничества, которые появились на карантине. Вот лишь одна из них:

1. Заемщику предлагают раз и навсегда избавиться от задолженности. Все, что нужно — предоставить сканы паспорта, ИНН и перевести предоплату за «‎услугу», это 1000-1500 грн.

‎2. «‎Свой человек» в Бюро кредитных историй пометит займ как проблемный и спишет 95% задолженности. Основание ‎— потеря дохода из-за коронавируса.

3. После этого нужно погасить остаток (50-100 грн) в личном кабинете МФО. У кредиторов много клиентов, никто не заметит, как был списан долг — и вы чисты.

Почему это не сработает?

Микрокредитные компании давно вышли из тени банков благодаря передовым техническим решениям. Списание долгов в MyCredit, обещанное мошенниками, не удастся выполнить по нескольким причинам:

1. Сервис делает все для того, чтобы избежать разглашения или изменения персональных данных клиентов. В офисах компании действует пропускная система, установлены камеры видеонаблюдения, раз в полгода все сотрудники проходят проверку на полиграфе. Здесь нет «своих‎ людей», сливающих базы мошенникам.‎

2. Бюро кредитных историй — это онлайн-хранилище кредитных историй. Изменить информацию о порядке погашения займа могут только кредиторы, которые, к слову, ведут собственные списки неплательщиков.

3. Чтобы списать долги, нужно предоставить документальные основания — например, больничный в связи с ковидом. Одних слов заемщика недостаточно: все справки проверяют и «‎подшивают» в кредитную историю.

Риски, риски, снова риски…

Помимо испорченных отношений с кредитором, участие в мошеннической схеме грозит дополнительными проблемами. Если вы передаете сканы своего паспорта и ИНН третьим лицам, то рискуете снова стать заемщиком — без согласия. К сожалению, не все компании тщательно проверяют потенциальных клиентов. Существует риск, что кредитные деньги получат мошенники, а возвращать долг придется вам.

Цена проверки баз МФО на прочность тоже высока: за попытку мошеннического взлома придется заплатить от 1000 грн. Часто «‎специалисты» из сети прекращают выходить на связь сразу после получения предоплаты. Эксперимент получается коротким и затратным.

Что делать, когда нечем платить кредит? Вести диалоги не с мошенниками, а со своим кредитором, который больше всех заинтересован в возврате денег и готов идти на уступки: списать часть процентов, разбить долг на равные части и представить индивидуальный график выплат.

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