Как уберечься от мошенничества при аренде жилья

Обычно во избежание документальной волокиты и уплаты дополнительных налогов на доход стороны договора найма жилья согласовывают его условия устно. Хотя наниматель с согласия владельца, фактически может проживать в квартире, по которому стороны достигли договоренностей, но он теряет гарантии своей защиты в таком статусе, определенные законодательством.
Соответствующую консультацию дали в Луцком местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
“Так, согласно ч. 1 ст. 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме. То есть его действие связано с формой заключения. Из чего следует, что первое условие проведения надлежащей процедуры найма жилья – заключить договор. По желанию любой из сторон он может быть заверен письменно, в результате чего будет внесен в соответствующий реестр. Таким образом, копию договора стороны смогут получить, даже если их экземпляры будут потеряны или уничтожены. Имейте в виду, в такой ситуации при заключении простого письменного договора подтвердить наличие утерянного договора или его условия практически невозможно”, – говорится в сообщении.
В договоре обязательно нужно указать:
По желанию любой стороны в договор вносятся дополнительные условия. Так, целесообразно предусмотреть права и обязанности сторон договора, ответственность сторон за нарушение условий договора.
Помещение должно быть пригодным для постоянного проживания в нем. Поэтому в случае обнаружения непригодности такого жилья к постоянному проживанию, вы имеете право на расторжение договора найма без уплаты пени или неустойки, если таковые предусмотрены в договоре. В то же время рекомендуется дополнительно такую возможность предусмотреть также условиями договора.
Таким образом, в договоре можно предусмотреть все условия, которые считаете нужным, чтобы защитить себя и свои имущественные права.
В случае же ненадлежащего выполнения условий договора, вы будете иметь право во внесудебном или судебном порядке требовать от наймодателя выполнения условий договора, или возместить ущерб, причиненный нарушением им условий договора, имущественный и моральный ущерб.
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