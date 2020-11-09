Как уберечься от мошенничества при аренде жилья

Обычно во избежание документальной волокиты и уплаты дополнительных налогов на доход стороны договора найма жилья согласовывают его условия устно. Хотя наниматель с согласия владельца, фактически может проживать в квартире, по которому стороны достигли договоренностей, но он теряет гарантии своей защиты в таком статусе, определенные законодательством.

Соответствующую консультацию дали в Луцком местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

“Так, согласно ч. 1 ст. 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме. То есть его действие связано с формой заключения. Из чего следует, что первое условие проведения надлежащей процедуры найма жилья – заключить договор. По желанию любой из сторон он может быть заверен письменно, в результате чего будет внесен в соответствующий реестр. Таким образом, копию договора стороны смогут получить, даже если их экземпляры будут потеряны или уничтожены. Имейте в виду, в такой ситуации при заключении простого письменного договора подтвердить наличие утерянного договора или его условия практически невозможно”, – говорится в сообщении.

В договоре обязательно нужно указать:

реквизиты сторон (наймодателя и нанимателя);

предмет найма (характеристика жилья: адрес, размер);

чем подтверждается право наймодателя на это жилье (например, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество);

сроки найма;

сумму платы за жилье, способ оплаты и сроки ее внесения (например, ежемесячно до 5 числа на банковский счет или наличными и т. п.).

По желанию любой стороны в договор вносятся дополнительные условия. Так, целесообразно предусмотреть права и обязанности сторон договора, ответственность сторон за нарушение условий договора.

Помещение должно быть пригодным для постоянного проживания в нем. Поэтому в случае обнаружения непригодности такого жилья к постоянному проживанию, вы имеете право на расторжение договора найма без уплаты пени или неустойки, если таковые предусмотрены в договоре. В то же время рекомендуется дополнительно такую ​​возможность предусмотреть также условиями договора.

Таким образом, в договоре можно предусмотреть все условия, которые считаете нужным, чтобы защитить себя и свои имущественные права.

В случае же ненадлежащего выполнения условий договора, вы будете иметь право во внесудебном или судебном порядке требовать от наймодателя выполнения условий договора, или возместить ущерб, причиненный нарушением им условий договора, имущественный и моральный ущерб.

Справка Finance.ua:

Оптимальная стоимость аренды квартиры должна быть как можно более выгодной для арендодателя, но и приемлемой для арендатора. В случае заниженной стоимости вы не получите весь возможный доход, а если ее превысить – значительно уменьшается интерес квартиросъемщиков, поэтому жилье вовсе могут не снять.

Сентябрь традиционно является высоким сезоном на рынке аренды квартир, но не в этом году. Из-за пандемии большинство студентов остались на дистанционном обучении, а приток трудовых мигрантов уменьшился.

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