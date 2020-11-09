ЕС выделит дополнительные 100 млн евро для глобальной инициативы по доступности вакцины

Европейский союз выделит дополнительные 100 млн евро в форме грантов для COVAX – глобальной инициативы по доступности вакцины от коронавируса.
Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.
Это дополнительная сумма до 400 млн евро, выделенных ранее в форме гарантий. По объему своего взноса – 500 млн евро – ЕС является одним из крупнейших доноров.
“Глобальное восстановление после пандемии станет возможным только тогда, когда все получат доступ к безопасной и эффективной вакцине. Поэтому ЕС увеличивает свою поддержку для COVAX”, – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
“С этим дополнительным вкладом мы становимся на шаг ближе к цели закупить 2 млрд доз вакцины для наиболее уязвимого населения в 92 странах с низким и средним доходом”, – добавила еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.
COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) – это совместная инициатива Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанная в конце апреля 2020 года. Ее цель – ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить ее доступность для всех стран мира. Сейчас в проекте принимают участие 184 страны.
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