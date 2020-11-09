Кого могут лишить права на наследство

Дела о наследовании порой довольно сложны. Среди претендентов на наследство есть такие, кто ради имущества умершего человека способен на непорядочные поступки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
“Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию могут быть юридические лица и другие участники гражданских отношений”, – говорится в сообщении.
Однако, для получения статуса наследника недостаточно зачисления человека к наследникам определенной очереди или факта наличия завещания в ее пользу.
Законодательством Украины предусмотрена возможность признания потенциальных наследников недостойными в случае их недобросовестного поведения в отношении наследодателя и, соответственно, лишение права на получение в наследство любого имущества или денежных средств.
Вследствие признания одного из наследников недостойным, его доля пропорционально делится между другими наследниками.
Основания устранения от права на наследование:
Отстранение от права на наследование наследников по закону и по завещанию возможно исключительно на основании решения суда.
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