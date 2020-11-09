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Кого могут лишить права на наследство

Кого могут лишить права на наследство

Дела о наследовании порой довольно сложны. Среди претендентов на наследство есть такие, кто ради имущества умершего человека способен на непорядочные поступки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

“Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию могут быть юридические лица и другие участники гражданских отношений”, – говорится в сообщении.

Однако, для получения статуса наследника недостаточно зачисления человека к наследникам определенной очереди или факта наличия завещания в ее пользу.

Законодательством Украины предусмотрена возможность признания потенциальных наследников недостойными в случае их недобросовестного поведения в отношении наследодателя и, соответственно, лишение права на получение в наследство любого имущества или денежных средств.

Вследствие признания одного из наследников недостойным, его доля пропорционально делится между другими наследниками.

Основания устранения от права на наследование:

  • лица умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на жизнь наследников (это не касается лиц, совершивших такое покушение, но наследодатель, зная об этом, все же назначил их своими наследниками по завещанию);
  • лица умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовали увеличению их доли в наследстве;
  • не имеют права на наследование по закону родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства;
  • родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом;
  • один после другого лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по решению суда;
  • по решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Отстранение от права на наследование наследников по закону и по завещанию возможно исключительно на основании решения суда.

Справка Finance.ua:

  • Нотариальная палата Украины подготовила инфографику, в которой разъясняются основные аспекты получения наследства.
  • Для того, чтобы получить наследство во время карантина, нужно выполнить два шага.
  • Квартира в наследство с долгами предусматривает в дополнение к имуществу обязательства по погашению наследником задолженности наследодателя.

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По материалам Finance.UA
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