Украинцам пересчитают прожиточный минимум: кто и сколько получит

В Украине в 2021 году дважды пересчитают прожиточный минимум. Несмотря на обещания “слуг народа”, резкое повышение в бюджет не заложили. Как говорят эксперты, этот показатель превратился в ориентир для расчета социальных выплат, который не связан с реальной стоимостью жизни.
Об этом пишет Обозреватель.
Прожиточный минимум в Украине: что заложили в бюджет
В Украине общий показатель прожиточного минимума с 1 декабря повысят до 2189 грн, этот размер “заморозят” фактически на полгода, до июля 2021-го. В то же время не будут расти и минимальные пенсии, зарплаты части бюджетников.
Против такой инициативы выступили в Счетной палате. Там проанализировали проект главного финансового документа и заявили: подходы к формированию размера ПМ нужно менять.
“2189 грн – размер прожиточного минимума, тогда как фактический размер – 3763 грн. Это в 1,6 раза превышает размер, который определен правительством на декабрь этого года. Счетная палата обратила внимание на потребность изменить подходы к формированию размера прожиточного минимума”, – заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:
Старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко пояснила, что от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, в частности пенсий.
“Если резко его повысить, это выльется в большие деньги. Известно, что прожиточный минимум, который устанавливается в бюджете, значительно меньше, чем реальный его размер. Главный вопрос: где взять деньги? Непонятно, что будет с экономикой, что будет с бюджетом. Конечно, прожиточный минимум заниженный. Это нельзя называть прожиточным минимумом. Это величина, к которой привязаны расходы на социальные выплаты”, – рассказывает Ткаченко.
В идеале, по словам ученой, нужно повысить этот размер до фактической стоимости жизни. По последним данным Минсоца, это 3763 грн. В то же время по старой методике цифра должна быть на 20-40 грн больше.
К чему приведет такой прожиточный минимум:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2921 9
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль3 ч. назад - 405 7
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеровВчера, 16:45 - 1056 7
Почему тотальный карантин в Украине могут ввести неожиданно – мнение врачаПозавчера, 19:40 - 1554 3
Банки снизили депозитные ставки для населенияВчера, 15:01 - 1721 3
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 3237
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2921 9
Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖКВчера, 15:43 - 2037 1
В BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Вчера, 14:30 - 1865
Банки снизили депозитные ставки для населенияВчера, 15:01 - 1721 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Около часа назад - 17
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 469
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1095 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 501
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 854 2