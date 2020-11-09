Украинцам пересчитают прожиточный минимум: кто и сколько получит

В Украине в 2021 году дважды пересчитают прожиточный минимум. Несмотря на обещания “слуг народа”, резкое повышение в бюджет не заложили. Как говорят эксперты, этот показатель превратился в ориентир для расчета социальных выплат, который не связан с реальной стоимостью жизни.

Об этом пишет Обозреватель.

Прожиточный минимум в Украине: что заложили в бюджет

В Украине общий показатель прожиточного минимума с 1 декабря повысят до 2189 грн, этот размер “заморозят” фактически на полгода, до июля 2021-го. В то же время не будут расти и минимальные пенсии, зарплаты части бюджетников.

Против такой инициативы выступили в Счетной палате. Там проанализировали проект главного финансового документа и заявили: подходы к формированию размера ПМ нужно менять.

“2189 грн – размер прожиточного минимума, тогда как фактический размер – 3763 грн. Это в 1,6 раза превышает размер, который определен правительством на декабрь этого года. Счетная палата обратила внимание на потребность изменить подходы к формированию размера прожиточного минимума”, – заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:

общий показатель: до 1 июля – 2189 грн, с 1 июля – 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн;

для детей до 6 лет: до 1 июля – 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн;

для детей и подростков от 6 до 18 лет: до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;

для инвалидов: до 1 июля – 1 769 грн, с 1 июля – 1 854 грн, с 1 декабря – 1 934 грн;

для трудоспособных граждан: до 1 июля – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко пояснила, что от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, в частности пенсий.

“Если резко его повысить, это выльется в большие деньги. Известно, что прожиточный минимум, который устанавливается в бюджете, значительно меньше, чем реальный его размер. Главный вопрос: где взять деньги? Непонятно, что будет с экономикой, что будет с бюджетом. Конечно, прожиточный минимум заниженный. Это нельзя называть прожиточным минимумом. Это величина, к которой привязаны расходы на социальные выплаты”, – рассказывает Ткаченко.

В идеале, по словам ученой, нужно повысить этот размер до фактической стоимости жизни. По последним данным Минсоца, это 3763 грн. В то же время по старой методике цифра должна быть на 20-40 грн больше.

К чему приведет такой прожиточный минимум:

как повысят. Все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1712 до 17 120 грн. С 1 июля – 1854 и 18 540 грн, с 1 декабря – 1934 и 19 340 грн.

субсидии. В формуле расчета размера скидки также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

налоги. “Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума”, – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. В частности, до 1 июля показатель ПМ для трудоспособного лица составит 2270 грн, а ставка – 227 грн. После 1 июля прожиточный минимум – 2379 грн, а ставка – 237,9 грн.

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