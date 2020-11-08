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Бизнес может не выдержать "карантина выходного дня" - ЕБА

Бизнес может не выдержать "карантина выходного дня" - ЕБА

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

“По мнению бизнес-сообщества, государству нужен план, состоящий из разумных шагов, базирующийся на мировых практиках и накопленном опыте. В то же время, необходимы четкие и понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения, чтобы поддержать и экономическое здоровье страны в том числе. По мнению же сообщества, жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

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Бизнес-сообщество еще раз подчеркивает, что следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья”, – подчеркнули в Ассоциации.

“Безусловно, сейчас время непростое и трудно всем – бизнесу, населению, власти. Так, населению все же стоит иметь больший уровень самосознания, чтобы помогать противодействовать распространению вируса. Компаниям стоит, что, собственно, большинство уже и делает, искать новые ниши и возможности, максимально поддерживать каждого работника. Однако, и власть должна быть более проактивной – как в вопросе противодействия распространению вируса, так и в вопросах поддержки населения и бизнеса. Ведь сейчас, к сожалению, это не чувствуется”, – заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

“Стоит заметить, что уровень экономической активности в выходные довольно высок. Поэтому полное закрытие на выходные может больно ударить по предпринимателям, а для некоторых – стать финальной точкой в ​​работе. В то же время, пока компании достаточно сознательно подходят к ситуации с COVID-19, например, выявляя заболевание на предприятии – устанавливают превентивные меры, чтобы минимизировать распространение, вводят принцип самоизоляции для тех, кто, вероятно, контактировал с больным. вводят особые правила и меры безопасности при работе с клиентами, и тому подобное.

Поэтому бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию каких-либо решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования и адаптивности. Кроме того, следует не только устанавливать правила, но и качественно контролировать их соблюдение – как населением, так и бизнесом, что является прямой ответственностью Нацполиции и в настоящее время далеко не всегда выполняется должным образом”, – говорится в заявлении Ассоциации.

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По материалам Економічна Правда
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