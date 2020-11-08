Как рассчитать стоимость аренды квартиры

Оптимальная стоимость аренды квартиры должна быть как можно выгоднее для арендодателя, но и приемлемой для арендатора. В случае заниженной стоимости вы не получите всю возможную прибыль, а если ее превысить – значительно уменьшается интерес квартиросъемщиков, жилье вообще могут не снять.
Как пишет DOM.RIA.com, рассчитать стоимость аренды квартиры поможет анализ рынка, изучение критериев, влияющих на арендную плату, и сопоставление вашего предложения с другими.
Этап 1 – определение средней стоимости аренды
Чтобы установить подходящую стоимость аренды жилья, отберите похожие варианты на рынке с учетом основных характеристик: расположение дома, количество комнат,
Этап 2 – детальный расчет стоимости аренды с учетом критериев
Имея объективную цифру, от которой вы будете отталкиваться, можно детальнее формировать цену. Чтобы правильно установить стоимость аренды квартиры, проанализируйте ее по как можно большему количеству следующих критериев: состояние дома, состояние квартиры, комплектация мебелью и техникой, инфраструктура и благоустройство.
Что учитывать в расчетах стоимости аренды:
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“Чтобы сдать квартиру по выгодной цене, рассчитывайте стоимость аренды как можно подробнее с учетом указанных критериев. В итоге сравните свое предложение с другими вариантами на рынке с такой же стоимостью. Если вы все сделали верно, ваш вариант окажется в соответствующем ценовом диапазоне, будет одновременно выгодным и конкурентным”, – сообщают в DOM.RIA.
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