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Как рассчитать стоимость аренды квартиры

Как рассчитать стоимость аренды квартиры

Оптимальная стоимость аренды квартиры должна быть как можно выгоднее для арендодателя, но и приемлемой для арендатора. В случае заниженной стоимости вы не получите всю возможную прибыль, а если ее превысить – значительно уменьшается интерес квартиросъемщиков, жилье вообще могут не снять.

Как пишет DOM.RIA.com, рассчитать стоимость аренды квартиры поможет анализ рынка, изучение критериев, влияющих на арендную плату, и сопоставление вашего предложения с другими.

Этап 1 – определение средней стоимости аренды

Чтобы установить подходящую стоимость аренды жилья, отберите похожие варианты на рынке с учетом основных характеристик: расположение дома, количество комнат,

Этап 2 – детальный расчет стоимости аренды с учетом критериев

Имея объективную цифру, от которой вы будете отталкиваться, можно детальнее формировать цену. Чтобы правильно установить стоимость аренды квартиры, проанализируйте ее по как можно большему количеству следующих критериев: состояние дома, состояние квартиры, комплектация мебелью и техникой, инфраструктура и благоустройство.

Что учитывать в расчетах стоимости аренды:

  • коммунальные платежи. Сначала учитывайте, какие коммунальные платежи арендатор будет платить отдельно, а какие войдут в стоимость аренды. Обычно к последним может относиться вклад в ОСМД. Все это подробно прописывают в договоре;
  • налоги и другие взносы. Весомой частью расходов арендодателя считаются налоги. Их размер зависит от того, в каком формате вы сдаете квартиру. Предоставляя жилье в аренду от имени физического лица, платите налог в размере 18%. Дополнительно платите военный сбор 1,5%. В случае оформления ФЛП, плательщика единого налога сумма выплат зависит от выбранной системы налогообложения. А вот за невыплату взносов предусмотрен штраф в сумме от 17 до 34 тыс. грн.

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“Чтобы сдать квартиру по выгодной цене, рассчитывайте стоимость аренды как можно подробнее с учетом указанных критериев. В итоге сравните свое предложение с другими вариантами на рынке с такой же стоимостью. Если вы все сделали верно, ваш вариант окажется в соответствующем ценовом диапазоне, будет одновременно выгодным и конкурентным”, – сообщают в DOM.RIA.

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По материалам Finance.UA
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