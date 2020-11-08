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В НБУ объяснили, почему растут цены в Украине

В НБУ объяснили, почему растут цены в Украине

Росту потребительской инфляции, которая в октябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении против 2,3% в сентябре, способствовали ослабление гривни, подорожание энергоносителей и низкие показатели урожая отдельных культур.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В сообщении также отмечается, что увеличились темпы роста цен на продовольственные товары (до 3,4% г/г).

“Довольно быстро подорожало растительное масло на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости майонеза и маргарина. Кроме этого, повысились темпы роста цен на хлеб и макаронные изделия вследствие удорожания сырья и энергетических ресурсов”, – отметил регулятор.

Согласно сообщению, высокими темпами росли цены на непродовольственные товары (0,8% г/г) прежде всего вследствие ослабления гривни. Вернулись к росту цены на бытовую технику, замедлилось падение цен на электронику, а рост стоимости мебели и автомобилей ускорился. В то же время дешевле, чем в прошлом году, оставались одежда и обувь, в том числе из-за слабого спроса вследствие активного использования гражданами возможностей дистанционной работы и обучения.

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“Темпы роста стоимости услуг замедлились (до 6,4% г/г). С одной стороны, замедление было ожидаемым из-за исчерпания эффектов базы сравнения для отдельных видов услуг, в частности телекоммуникационных. С другой, вероятно, добавились эффекты из-за роста заболеваемости и усиления ограничений в отдельных областях. В частности, замедлился рост стоимости услуг предприятий общественного питания, гостиниц, кинотеатров, салонов красоты, курсов иностранного языка, аренды жилья. В то же время, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, ускорился рост стоимости услуг больниц”, – сказано в сообщении НБУ.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет. Такое повышение обойдется бюджету в более 41 млрд гривен.
  • Этапы повышения: с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет с нынешних 5 тыс. грн до 6 тыс. грн;
    с 1 июля следующего года – до 6,5 тыс. гривен.
  • Как “заявлял”: https://news.finance.ua/ru/news/-/478689/zelenskij-gosudarstvo-uvelichivaet-minimalnuyu-zarplatu-chtoby-u-lyudej-vyrosli-dohody Зеленский, в условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан возросли доходы.

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По материалам Finance.UA
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