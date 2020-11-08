В НБУ объяснили, почему растут цены в Украине

Росту потребительской инфляции, которая в октябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении против 2,3% в сентябре, способствовали ослабление гривни, подорожание энергоносителей и низкие показатели урожая отдельных культур.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В сообщении также отмечается, что увеличились темпы роста цен на продовольственные товары (до 3,4% г/г).
“Довольно быстро подорожало растительное масло на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости майонеза и маргарина. Кроме этого, повысились темпы роста цен на хлеб и макаронные изделия вследствие удорожания сырья и энергетических ресурсов”, – отметил регулятор.
Согласно сообщению, высокими темпами росли цены на непродовольственные товары (0,8% г/г) прежде всего вследствие ослабления гривни. Вернулись к росту цены на бытовую технику, замедлилось падение цен на электронику, а рост стоимости мебели и автомобилей ускорился. В то же время дешевле, чем в прошлом году, оставались одежда и обувь, в том числе из-за слабого спроса вследствие активного использования гражданами возможностей дистанционной работы и обучения.
“Темпы роста стоимости услуг замедлились (до 6,4% г/г). С одной стороны, замедление было ожидаемым из-за исчерпания эффектов базы сравнения для отдельных видов услуг, в частности телекоммуникационных. С другой, вероятно, добавились эффекты из-за роста заболеваемости и усиления ограничений в отдельных областях. В частности, замедлился рост стоимости услуг предприятий общественного питания, гостиниц, кинотеатров, салонов красоты, курсов иностранного языка, аренды жилья. В то же время, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, ускорился рост стоимости услуг больниц”, – сказано в сообщении НБУ.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1669 13
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"6 ч. назад - 1691 11
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 802 7
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского2 ч. назад - 315 5
Кассовые аппараты: сколько украинцев считают расширение фискализации ущемлением малого бизнеса (опрос)Вчера, 17:02 - 812 3
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"6 ч. назад - 1691 11
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1669 13
В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцевВчера, 16:02 - 1541 3
Рынок топлива замер в ожидании новых ценВчера, 19:00 - 1435
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из УкраиныВчера, 20:00 - 1330 1
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)37 мин. назад - 22
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 924 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 414
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 783 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1318 2