Какой процент читателей имеет собственное жилье (опрос)

По данным Конфедерации строителей, из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье — это почти каждый седьмой украинец.

Кроме того, почти 50% населения в Украине живет в перенаселенном жилье. На одного украинца приходится 24 кв. м жилья, в то время как в Германии уровень обеспечения граждан жильем составляет 41 кв. метр, в Великобритании – 44 кв. метра, а в среднем в странах Европы этот показатель достигает 60 кв. м.

Finance.ua решил спросить, а многие ли читатели портала имеют собственное жилье?

Как свидетельствует опрос, более половины читателей имеют собственный дом или квартиру. Таких среди наших респондентов оказалось 66%.

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18% опрошенных рассказали, что арендуют квартиру. Еще 16% заявили, что не имеют собственного жилья, а потому живут у родственников, друзей или знакомых.

А сколько денег нужно на жилье? По данным ЛУН, средняя цена за “квадрат” в столичных новостройках в октябре выросла до 27 000 грн. Если же захочется больше покоя и природы, можно подыскать варианты в пригороде Киева. Цены в зависимости от удаленности от Киева:

до 5 км от столицы – кв. м жилья в новостройке стоит 17 500 грн;

от 5 до 10 км – 16 600 грн;

от 10 до 20 км – 15 000 грн.

Кстати, недавно Правительство приняло постановление, согласно которому украинцы больше не будут платить 1% пенсионного сбора при покупке квартиры. Речь идет о тех, кто покупает жилье впервые, и тех, кто стоит в очереди на получение квартиры от государства.

А чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.