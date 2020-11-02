0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 285 0

Какой процент читателей имеет собственное жилье (опрос)

Какой процент читателей имеет собственное жилье (опрос)

По данным Конфедерации строителей, из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье — это почти каждый седьмой украинец.

Кроме того, почти 50% населения в Украине живет в перенаселенном жилье. На одного украинца приходится 24 кв. м жилья, в то время как в Германии уровень обеспечения граждан жильем составляет 41 кв. метр, в Великобритании – 44 кв. метра, а в среднем в странах Европы этот показатель достигает 60 кв. м.

Finance.ua решил спросить, а многие ли читатели портала имеют собственное жилье?

Как свидетельствует опрос, более половины читателей имеют собственный дом или квартиру. Таких среди наших респондентов оказалось 66%.

Читайте также: Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро

18% опрошенных рассказали, что арендуют квартиру. Еще 16% заявили, что не имеют собственного жилья, а потому живут у родственников, друзей или знакомых.

А сколько денег нужно на жилье? По данным ЛУН, средняя цена за “квадрат” в столичных новостройках в октябре выросла до 27 000 грн. Если же захочется больше покоя и природы, можно подыскать варианты в пригороде Киева. Цены в зависимости от удаленности от Киева:

  • до 5 км от столицы – кв. м жилья в новостройке стоит 17 500 грн;
  • от 5 до 10 км – 16 600 грн;
  • от 10 до 20 км – 15 000 грн.

Кстати, недавно Правительство приняло постановление, согласно которому украинцы больше не будут платить 1% пенсионного сбора при покупке квартиры. Речь идет о тех, кто покупает жилье впервые, и тех, кто стоит в очереди на получение квартиры от государства.

А чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.