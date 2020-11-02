Стали известны подробности о новым универсале Volkswagen Golf

Volkswagen раскрыл некоторые технические подробности про свой новый универсал Volkswagen Golf (на некоторых рынках он известен как Golf Variant). В продажу он поступит с тремя вариантами двигателей.

В частности, первоначально в линейку двигателей нового универсала Golf войдут следующие силовые агрегаты: 2.0 TDI (115 и 150 л.с.) и бензиновый 1.0 eTSI (110 л.с.). Дизель на 115 л.с. будет работать вместе с механической коробкой передач, а остальные – с 7-ступенчатой коробкой DSG.

Позже в линейке двигателей появятся моторы 1.0 TSI (90 л.с.) и 1.5 TSI (130 и 150 л.с.).

Новый универсал Golf, как и хэтчбека, будет иметь три комплектации (Life, Style и R-Line). Универсал на 35 см длинней, чем хэтчбек. Кроме того, у него колесная база на 6,7 см больше. Благодаря этому у универсала большой багажник и более просторный салон.

Покупателям предложат также новую версию Golf Alltrack с полным приводом 4Motion и дизельным мотором 2.0 TDI мощностью 200 л.с. и 400 Нм крутящего момента.