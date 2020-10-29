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Рада предоставила налоговые льготы для сферы культуры и туризма

Рада предоставила налоговые льготы для сферы культуры и туризма

Верховная Рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3851.

Закон освобождает от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов. Они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

  • Культурные гранты освобождаются от НДФЛ при условии их полного и целевого использования. Однако в случае неполного использования такого гранта, суммы которого не возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.
  • Вводится и сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и тому подобное.
  • С 1 января 2023-го до 1 января 2025 года закон освобождает от НДС услуги по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных госязыком на территории Украины и адаптированных к украиноязычной версии.
  • 1 января 2023 года будет применяться пониженная ставка НДС в размере 7% к услугам по временному размещению (проживанию), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения.
По материалам РБК-Украина
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