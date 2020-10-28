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Минцифры планирует за несколько лет увеличить долю ІТ-сектора в ВВП до 10% - Федоров

Минцифры планирует за несколько лет увеличить долю ІТ-сектора в ВВП до 10% - Федоров

В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над тем, чтобы ІТ-сектор за несколько лет обеспечивал 10% ВВП страны.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 3 ноября.

«Мы хотим за несколько лет увеличить долю ІТ в ВВП нашей страны с 3% до 10%, и мы делаем все для того, чтобы это сделать. Мы сотрудничаем с учебными заведениями и Министерством образования для того, чтобы обучать все больше специалистов, и создаем виртуальную страну (Дія City. – Ред.), которая поможет нам создать самые лучшие в мире условия для того, чтобы здесь создавались IT-компании», – сказал Федоров.

Он отметил, что виртуальная бизнес-страна Дія City со специальным правовым режимом для IT-компаний будет иметь ряд преимуществ для бизнеса. В частности, резиденты будут иметь возможность за несколько минут зарегистрировать компанию, платить всего 5% налогов, смогут работать легально и либерализовать трудовые отношения со своими работниками. Федоров отметил, что в законопроектах, которые регулируют деятельность Дія Сity, введены механизмы, которые делают невозможным давление или вмешательство в работу IT-компании со стороны правоохранительных органов.

“По сути это не просто специальные условия для развития IT и креативной индустрии. Это возможный пилот для всей экономики Украины. На примере Дія City мы покажем, как может развиваться наша страна, если создавать классные налоговые условия, если либерализовать трудовые отношения», – отметил Федоров.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации добавил, что параллельно с Дія City в Минцифры работают над проектом е-резидентства для иностранных IT-компаний. По его словам, IT-предприниматели из любой страны мира будут иметь возможность за несколько минут зарегистрировать IT-компанию в Украине.

Напомним, 2 ноября в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» и №4305 «О внесении изменений в уголовное законодательство относительно особого порядка осуществления расследования уголовных правонарушений с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики».

По материалам УНН
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