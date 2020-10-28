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Таможня в октябре выполнила «бюджетный» план на 98,4%

Таможня в октябре выполнила «бюджетный» план на 98,4%

Государственная таможенная служба в октябре перечислила в госбюджет 36,35 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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“В октябре Государственная таможенная служба выполнила план поступлений на 98,4% и перечислила в госбюджет 36,35 млрд грн (план на октябрь составлял 36,93 млрд грн)”, – говорится в сообщении.

При этом в общий фонд государственного бюджета перечислено 29,97 млрд грн, в специальный фонд – 6,38 млрд грн.


Инфографика: Государственная таможенная служба

Напомним, Государственная таможенная служба в сентябре выполнила план поступлений в бюджет Украины на 103% и перечислила 33,15 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем было запланировано.

По материалам УКРИНФОРМ
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