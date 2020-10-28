0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Первая киберспортивная арена GetInPro откроется в Украине до конца 2020 года

Первая киберспортивная арена GetInPro откроется в Украине до конца 2020 года

Компания Global Esports Solutions откроет первую киберспортивную арену в Украине до конца 2020 года. Об этом сообщает компания.

Где будет находиться. Уникальный киберспортивный комплекс общей площадью 1500 м2 откроется в Киеве (метро «Почайна») и начнет функционировать после снятия ограничений по карантину.

В первую очередь начнет работать основная киберспортивная арена на 500 м2 с публичным доступом 24/7. С января 2021 года Global Esports Solutions планирует проведение собственных турниров, а также запуск буткемпа на базе 4-звездочного отеля Encore Ramada. Кроме того, намечено открытие киберспортивных арен и в других городах Украины.

В новой киберспортивной арене будут проходить регулярные турниры и лиги по различным дисциплинам.

Арена в Киеве будет состоять из трех основных зон с соответствующей комплектацией: Gamer, Pro и Streamer:

  • Gamer-зона на 85 игровых компьютеров;
  • Кабинки для индивидуального и группового обучения, комплектация Gamer;
  • Pro-арена на 10 компьютеров;
  • VIP-помещение для буткемпов на 5 компьютеров, комплектация Pro;
  • Стриминг-румы, комплектация Streamer;
  • Зона с консолями PS4 Pro, PS5;
  • Зона мобильных игр;
  • Бар и кафетерий;
  • Магазин компьютерных аксессуаров и мерчендайза с уникальными товарами, многие из которых не представлены в Украине.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.