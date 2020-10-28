Первая киберспортивная арена GetInPro откроется в Украине до конца 2020 года

Компания Global Esports Solutions откроет первую киберспортивную арену в Украине до конца 2020 года. Об этом сообщает компания.
Где будет находиться. Уникальный киберспортивный комплекс общей площадью 1500 м2 откроется в Киеве (метро «Почайна») и начнет функционировать после снятия ограничений по карантину.
В первую очередь начнет работать основная киберспортивная арена на 500 м2 с публичным доступом 24/7. С января 2021 года Global Esports Solutions планирует проведение собственных турниров, а также запуск буткемпа на базе 4-звездочного отеля Encore Ramada. Кроме того, намечено открытие киберспортивных арен и в других городах Украины.
В новой киберспортивной арене будут проходить регулярные турниры и лиги по различным дисциплинам.
Арена в Киеве будет состоять из трех основных зон с соответствующей комплектацией: Gamer, Pro и Streamer:
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