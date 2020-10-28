Первая киберспортивная арена GetInPro откроется в Украине до конца 2020 года

Компания Global Esports Solutions откроет первую киберспортивную арену в Украине до конца 2020 года. Об этом сообщает компания.

Где будет находиться. Уникальный киберспортивный комплекс общей площадью 1500 м2 откроется в Киеве (метро «Почайна») и начнет функционировать после снятия ограничений по карантину.

В первую очередь начнет работать основная киберспортивная арена на 500 м2 с публичным доступом 24/7. С января 2021 года Global Esports Solutions планирует проведение собственных турниров, а также запуск буткемпа на базе 4-звездочного отеля Encore Ramada. Кроме того, намечено открытие киберспортивных арен и в других городах Украины.

В новой киберспортивной арене будут проходить регулярные турниры и лиги по различным дисциплинам.

Арена в Киеве будет состоять из трех основных зон с соответствующей комплектацией: Gamer, Pro и Streamer:

Gamer-зона на 85 игровых компьютеров;

Кабинки для индивидуального и группового обучения, комплектация Gamer;

Pro-арена на 10 компьютеров;

VIP -помещение для буткемпов на 5 компьютеров, комплектация Pro;

-помещение для буткемпов на 5 компьютеров, комплектация Pro; Стриминг-румы, комплектация Streamer;

Зона с консолями PS4 Pro, PS5;

Зона мобильных игр;

Бар и кафетерий;

Магазин компьютерных аксессуаров и мерчендайза с уникальными товарами, многие из которых не представлены в Украине.

Справка Finance.ua: