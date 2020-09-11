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Владелец отеля "Днипро" рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине

Владелец отеля "Днипро" рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине

Из-за COVID-19 киберспорт развивается намного быстрее, ведь у игроков есть возможность играть онлайн не выходя из дома. Уже сейчас в мире более 500 млн игроков в видеоигры, однако уже в 2023 году их количество достигнет 700 млн человек.

Александр Кохановский, совладелец первого в мире esports отеля “Днипро”, Глава правления “Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации” рассказал, как планируют развивать киберспортивную инфраструктуру в Украине.

“У нас действительно большие планы по развитию киберспорта в Украине. Да, наша страна не может быть номер один в футболе или в боксе. Однако в киберспорте у нас есть уникальный шанс стать на один уровень с США, Китаем и Южной Кореей. Это и есть план, который мы хотим реализовать”, – рассказал он.

Кохановский отметил, что план развития киберспорта в Украине включает более 100 миллионов долларов инвестиций.

“По оборотам киберспорт — это более чем миллиард долларов в этом году. А если же учитывать в эту сумму доходы разработчиков этих игр, продажу девайсов, компьютеров, мышек, ковриков и мониторов, то это индустрия порядка 40-50 млн долларов минимум”, – заявил он.

Призовые фонды киберспортивных игр в сравнении с другими видами спорта:

  • Confederations Cup (футбол) – 20 млн долларов;
  • The Masters (гольф) – 11 млн долларов;
  • LoL World Championship (е-спорт) – 5 млн долларов;
  • ICC Championship Trophy (крикет) – 4,5 млн долларов;
  • Dota 2 Asia Championship (е-спорт) – 3 млн долларов;
  • Halo World Championship (е-спорт) – 2,5 млн долларов.

Как же будут развивать киберспорт в Украине? Первой инвестицией должен быть отель “Днипро”, в который инвестируют 40 млн долларов на его покупку и еще 20 млн долларов на реновацию. Это, по словам совладельца заведения, будет первый в мире Sports ready hotel. Его особенностью будет 3-4 этажа, которые выделят для е-спортивных зон: тренировочные зоны, киберспортивный бар и другое.

“Также у нас в планах построить многофункциональную киберспортивную арену за 40 млн долларов. Ее функцией будет не только киберспорт, но и спорт и интертеймент — выставки, концерты и прочее”, – поделился планами Кохановский.

Эти два главных пункта, которые позволят участвовать в тендерах от разработчиков компьютерных игр. По его словам, эта индустрия сейчас привлекает 150 млрд долларов.

Преимущества развития отрасли для Киева:

  • Киев может стать сетью европейского киберспорта и инвестиций;
  • прямые и непрямые поступления в бюджет;
  • плюс 100 тысяч туристов в год, а это +5% туристического потока;
  • плюс 40 млн гривен в год туристического сбора.
По материалам Finance.UA
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