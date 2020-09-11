Владелец отеля "Днипро" рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине

Из-за COVID-19 киберспорт развивается намного быстрее, ведь у игроков есть возможность играть онлайн не выходя из дома. Уже сейчас в мире более 500 млн игроков в видеоигры, однако уже в 2023 году их количество достигнет 700 млн человек.
Александр Кохановский, совладелец первого в мире esports отеля “Днипро”, Глава правления “Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации” рассказал, как планируют развивать киберспортивную инфраструктуру в Украине.
“У нас действительно большие планы по развитию киберспорта в Украине. Да, наша страна не может быть номер один в футболе или в боксе. Однако в киберспорте у нас есть уникальный шанс стать на один уровень с США, Китаем и Южной Кореей. Это и есть план, который мы хотим реализовать”, – рассказал он.
Кохановский отметил, что план развития киберспорта в Украине включает более 100 миллионов долларов инвестиций.
“По оборотам киберспорт — это более чем миллиард долларов в этом году. А если же учитывать в эту сумму доходы разработчиков этих игр, продажу девайсов, компьютеров, мышек, ковриков и мониторов, то это индустрия порядка 40-50 млн долларов минимум”, – заявил он.
Призовые фонды киберспортивных игр в сравнении с другими видами спорта:
Как же будут развивать киберспорт в Украине? Первой инвестицией должен быть отель “Днипро”, в который инвестируют 40 млн долларов на его покупку и еще 20 млн долларов на реновацию. Это, по словам совладельца заведения, будет первый в мире Sports ready hotel. Его особенностью будет 3-4 этажа, которые выделят для е-спортивных зон: тренировочные зоны, киберспортивный бар и другое.
“Также у нас в планах построить многофункциональную киберспортивную арену за 40 млн долларов. Ее функцией будет не только киберспорт, но и спорт и интертеймент — выставки, концерты и прочее”, – поделился планами Кохановский.
Эти два главных пункта, которые позволят участвовать в тендерах от разработчиков компьютерных игр. По его словам, эта индустрия сейчас привлекает 150 млрд долларов.
Преимущества развития отрасли для Киева:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2356 20
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуПозавчера, 23:53 - 1722 11
Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19Вчера, 16:43 - 600 4
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 721 3
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3486 3
Швеция может стать первой страной без наличныхВчера, 13:29 - 3948 3
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3486 3
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2356 20
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 11:01 - 2028 1
Finance.ua определил топ-3 лучших МФО УкраиныВчера, 13:02 - 1685
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 727 3
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 412
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 424
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 551 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 912