Кохановский рассказал об экономических преимуществах развития киберспорта в Украине

Сегодня, 17 сентября, в КВЦ “Парковый” состоялась официальная презентация Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации (UPEA).

Во время мероприятия представили стратегию развития киберспорта в Украине 2020-2025, цели Ассоциации.

Как рассказал председатель правления UPEA Александр Кохановский, киберспорт сейчас очень популярен во всем мире:

“Начиналось все еще в далеком 1998 году. Прошло 20 лет. Сейчас сотни тысяч людей посещают эти события по всему миру, а сотни миллионов наблюдают за соревнованиями онлайн. В мире это около 250 млн человек, но это число вырастет на 50% и достигнет уже в ближайшее время 650 млн человек. Наша задача — попасть в пятерку стран по развитию киберспорта, после Америки и Южной Кореи, и Китая”.

Что касается места на международной арене, то Украина входит в ТОП -10 стран в киберспорте и занимает 9 место, где первое место у США, второе у Китая, третье досталось Корее. Далее перед Украиной идут Германия, Швеция, Франция, Канада и Великобритания.



Фото с презентации

“Мы идем на беспрецедентный маневр и пытаемся объединить профессиональный уровень, государство и любительский уровень. Почему это нужно сделать спортом? Основное отличие спорта от киберспорта — это то, что в спорте права не принадлежат никому. А в киберспорте права принадлежат разработчикам и контролируются ими. Киберспорт — это однозначно инновационная и креативная экономика”, – отметил Кохановский.



Фото с презентации

Относительно экономических преимуществ развития киберспорта в Украине:

создание новых рабочих мест;

увеличение доли креативной экономики;

развитие инновационной экономики.

дополнительные доходы в госбюджет в виде налогов и сборов;

увеличение прямых иностранных инвестиций.

Глобальные цели UPEA до 2025 года:

распространить узнавание понятия киберспорт в Украине с 4,% до 11%;

привлечь инвестиции в киберспорт и гейминг Украины до 20 млн долларов в год;

официально сделать киберспорт второй после футбола дисциплиной;

увеличить количество проведенных международных киберспортивных турниров до 12 в год.

Социальные научные и образовательные преимущества развития киберспорта:

диджитализация социума;

обучение цифровым технологиям;

разработка программ для реабилитации боевых действий;

популяризация физического воспитания и здорового образа жизни среди молодежи.

Справка Finance.ua:

Ранее владелец отеля “Днепр” Александр Кохановский рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине.