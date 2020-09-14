Кохановский рассказал об экономических преимуществах развития киберспорта в Украине

Сегодня, 17 сентября, в КВЦ “Парковый” состоялась официальная презентация Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации (UPEA).
Во время мероприятия представили стратегию развития киберспорта в Украине 2020-2025, цели Ассоциации.
Как рассказал председатель правления UPEA Александр Кохановский, киберспорт сейчас очень популярен во всем мире:
“Начиналось все еще в далеком 1998 году. Прошло 20 лет. Сейчас сотни тысяч людей посещают эти события по всему миру, а сотни миллионов наблюдают за соревнованиями онлайн. В мире это около 250 млн человек, но это число вырастет на 50% и достигнет уже в ближайшее время 650 млн человек. Наша задача — попасть в пятерку стран по развитию киберспорта, после Америки и Южной Кореи, и Китая”.
Что касается места на международной арене, то Украина входит в ТОП -10 стран в киберспорте и занимает 9 место, где первое место у США, второе у Китая, третье досталось Корее. Далее перед Украиной идут Германия, Швеция, Франция, Канада и Великобритания.
Фото с презентации
“Мы идем на беспрецедентный маневр и пытаемся объединить профессиональный уровень, государство и любительский уровень. Почему это нужно сделать спортом? Основное отличие спорта от киберспорта — это то, что в спорте права не принадлежат никому. А в киберспорте права принадлежат разработчикам и контролируются ими. Киберспорт — это однозначно инновационная и креативная экономика”, – отметил Кохановский.
Фото с презентации
Относительно экономических преимуществ развития киберспорта в Украине:
Глобальные цели UPEA до 2025 года:
Социальные научные и образовательные преимущества развития киберспорта:
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