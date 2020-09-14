0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Кохановский рассказал об экономических преимуществах развития киберспорта в Украине

Кохановский рассказал об экономических преимуществах развития киберспорта в Украине

Сегодня, 17 сентября, в КВЦ “Парковый” состоялась официальная презентация Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации (UPEA).

Во время мероприятия представили стратегию развития киберспорта в Украине 2020-2025, цели Ассоциации.

Как рассказал председатель правления UPEA Александр Кохановский, киберспорт сейчас очень популярен во всем мире:

“Начиналось все еще в далеком 1998 году. Прошло 20 лет. Сейчас сотни тысяч людей посещают эти события по всему миру, а сотни миллионов наблюдают за соревнованиями онлайн. В мире это около 250 млн человек, но это число вырастет на 50% и достигнет уже в ближайшее время 650 млн человек. Наша задача — попасть в пятерку стран по развитию киберспорта, после Америки и Южной Кореи, и Китая”.

Что касается места на международной арене, то Украина входит в ТОП -10 стран в киберспорте и занимает 9 место, где первое место у США, второе у Китая, третье досталось Корее. Далее перед Украиной идут Германия, Швеция, Франция, Канада и Великобритания.


Фото с презентации

“Мы идем на беспрецедентный маневр и пытаемся объединить профессиональный уровень, государство и любительский уровень. Почему это нужно сделать спортом? Основное отличие спорта от киберспорта — это то, что в спорте права не принадлежат никому. А в киберспорте права принадлежат разработчикам и контролируются ими. Киберспорт — это однозначно инновационная и креативная экономика”, – отметил Кохановский.


Фото с презентации

Относительно экономических преимуществ развития киберспорта в Украине:

  • создание новых рабочих мест;
  • увеличение доли креативной экономики;
  • развитие инновационной экономики.
  • дополнительные доходы в госбюджет в виде налогов и сборов;
  • увеличение прямых иностранных инвестиций.

Глобальные цели UPEA до 2025 года:

  • распространить узнавание понятия киберспорт в Украине с 4,% до 11%;
  • привлечь инвестиции в киберспорт и гейминг Украины до 20 млн долларов в год;
  • официально сделать киберспорт второй после футбола дисциплиной;
  • увеличить количество проведенных международных киберспортивных турниров до 12 в год.

Социальные научные и образовательные преимущества развития киберспорта:

  • диджитализация социума;
  • обучение цифровым технологиям;
  • разработка программ для реабилитации боевых действий;
  • популяризация физического воспитания и здорового образа жизни среди молодежи.

Справка Finance.ua:

  • Ранее владелец отеля “Днепр” Александр Кохановский рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине.
  • Александр Кохановский уже 20 лет в киберспорте, является основателем одной из самых популярных и успешных киберспортивных команд в мире – Na’Vi, совладельцем одного из крупнейших киберспортивных холдингов – ESForce, основателем и CEO DreamTeam.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.