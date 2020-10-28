С ноября Украина выдает е-Визы по новой процедуре

С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре.
Об этом сообщает МИД Украины.
19 августа Правительство одобрило соответствующую инициативу Министерства иностранных дел Украины, которая реализуется во исполнение поручения Президента Украины В.Зеленского.
“Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд “Украина” более современным и привлекательным “, – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Основные новшества:
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