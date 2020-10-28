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С ноября Украина выдает е-Визы по новой процедуре

С ноября Украина выдает е-Визы по новой процедуре

С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре.

Об этом сообщает МИД Украины.

19 августа Правительство одобрило соответствующую инициативу Министерства иностранных дел Украины, которая реализуется во исполнение поручения Президента Украины В.Зеленского.

“Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд “Украина” более современным и привлекательным “, – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Основные новшества:

  • заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);
  • е-Визы будут выдаваться значительно скорее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (доныне срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);
  • в дополнение к существующей разовой е-Визе появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда;
  • дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой е-Визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит 20 долл. США, за двукратную – 30 долл. США.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров предоставил право Минэкономики подавать предложения в Государственную миграционную службу по установлению квоты иммиграции для высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов. Чтобы получить такое право, нужно вложить в экономику Украины от 100 тыс. долларов.
  • Украина в августе начала выдавать электронные визы гражданам трех стран. С 14 августа 2020 года МИД Украины начал централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, ЮАР и Филиппин.

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По материалам Finance.UA
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