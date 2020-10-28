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С ноября цена на газ для населения повысилась на 35%

С ноября цена на газ для населения повысилась на 35%

С 1 ноября компания НАК “Нафтогаз” повысила цену на газ для населения. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАК “Нафтогаз”. Если сравнивать с октябрем, то цена газа выросла на 34,7%.

Одной из причин повышения в “Нафтогазе” указали повышения стоимости газа на европейских газовых хабах, которое происходит из-за отопительного сезона.

Теперь для пользователей, которые покупают газ по тарифу “Месячный” – 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В компании также продлили возможность подключиться к тарифу “Годовой”: а именно, клиент в течение 12 месяцев будет платить за газ равными частями.

Стоимость голубого топлива в рамках тарифа в ноябре составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения).

Скриншот с сайта компании

Ранее “Нафтогаз” повысил цены на газ для производителей тепла.

Напомним, потребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не будет угрожать субсидии.

Справка Finance.ua:

  • Цены у разных поставщиков: самый дешевый газ предлагает Топэнерго – 5,88 гривны за кубометр при условии подписки и 6 гривен, если оплачиваете в конце месяца, а самую высокую цену, а именно 8,91 гривны за кубометр, предлагает Запорожгаз Сбыт.
  • Напомним, как формируется цена: теперь каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.

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По материалам Finance.UA
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