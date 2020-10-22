Нафтогаз повысил цены на газ для производителей тепла

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).
Об этом сообщается на сайте НАК.
В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).
Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.
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За период, используемый для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%.
График: Нафтогаз
Напомним, Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.
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