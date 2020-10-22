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Нафтогаз повысил цены на газ для производителей тепла

Нафтогаз повысил цены на газ для производителей тепла

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

Об этом сообщается на сайте НАК.

В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

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За период, используемый для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%.


График: Нафтогаз

Напомним, Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Справка Finance.ua:

  • Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива на год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.
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По материалам Finance.UA
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