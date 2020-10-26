Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)

В 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке. Украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях.
В 2020 за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Первая платежка от поставщика газа, которых на рынке много и у каждого разная цена. Вторая платежка от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа.
Как формируется цена. С начала года цена определялась по формуле: стоимость на европейском хабе + транспортировка, НДС и прочее. Нафтогаз называл цену каждого месяца после 22 числа и имел спецобязательства – обеспечивать газом население.
Теперь эти спецобязательства отменили и каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.
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Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца. То есть цену за ноябрь должны были сказать до 26 октября.
Цены. В ноябре цены на газ повысились, что связывают с началом отопительного сезона:
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