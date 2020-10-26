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Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)

Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)

В 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке. Украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях.

В 2020 за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Первая платежка от поставщика газа, которых на рынке много и у каждого разная цена. Вторая платежка от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа.

Как формируется цена. С начала года цена определялась по формуле: стоимость на европейском хабе + транспортировка, НДС и прочее. Нафтогаз называл цену каждого месяца после 22 числа и имел спецобязательства – обеспечивать газом население.

Теперь эти спецобязательства отменили и каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.

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Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца. То есть цену за ноябрь должны были сказать до 26 октября.

Цены. В ноябре цены на газ повысились, что связывают с началом отопительного сезона:

  • самый дешевый газ предлагает Топэнерго – 5,88 гривны за кубометр при условии подписки и 6 гривен, если оплачиваете в конце месяца;
  • MEGAWATT предлагает немного более высокую цену – 6,22 гривны при оплате в конце месяца. Нафтогаз еще дороже – 6,33 гривны;
  • менее 7 гривен предлагают также Львовэнергосбыт (6,62 гривны), Теплобуд (6,65 гривны) и ТАС Энерджи (6,84 гривны);
  • в той же ценовой категории могут заплатить и клиенты Статус Энерго (6,8 гривны) и Аскания Энерджи (6,95 гривны). Но, чтобы получить такую цену, нужно заключить договор на такой фиксированный тариф на 6 месяцев вперед;
  • самую высокую цену, а именно 8,91 гривны за кубометр, предлагает Запорожгаз Сбыт.

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По материалам Телеканал новин 24
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