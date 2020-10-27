Дымовые шашки и "билет" в Ростов: под КС собрались недовольные решением судей

Сегодня, 30 октября, у здания Конституционного суда на ул. Жилянской проходит акция “Отправим судей-предателей КС в Ростов”. По словам организаторов, они собрались, чтобы защитить проевропейский вектор Украины.
Около тысячи протестующих стоят с плакатами и табличками “Судей КС – за решетку”, “Ни бога, ни пана, ни суда”, “Коррупционный суд Украины”, “Предатели, вы украли будущее наших детей”, “Мне стыдно быть юристом в такой стране”.
Также участники принесли чемоданы и большой баннер в виде билета. Далее протестующие начали бросать дымовые шашки. По словам очевидцев, они также использовали шумовые гранаты. Правопорядок возле здания КС обеспечивают полицейские.
К тому же во время акции запланирован брифинг, на котором выступят эксперты общественных организаций.
На странице акции в Facebook указано, что организаторами акции выступают: Центр противодействия коррупции, Движение сопротивления капитуляции, Автомайдан, фундация Dejure.
“Своими решениями судьи КС предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины”, – отмечают организаторы.
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