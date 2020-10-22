Где украинцы чаще всего покупают продукты (инфографика)

Украинцы чаще всего предпочитают покупать продукты питания в супермаркетах (57%).
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, который проводился в сентябре 2020 года.
Какие торговые точки предпочитают украинцы:
Значительно реже такие покупки совершаются на оптовых продуктовых базах (8%), на раскладках и в киосках (3%) или в любых других видах торговых точек. Достаточно редко украинцы потребляют продукты, произведенные в собственном хозяйстве (5%).
Следует отметить, что с 2016 года заметно выросла доля украинцев, которые покупают продукты в супермаркетах (с 43% до 57%) и в небольших магазинах «у дома» (с 37% до 41%). Вместе с тем, они реже стали потреблять продукты собственного производства (соответственно, 5% в 2020 г. против 18% в 2016 г.), А также покупать их у уличных торговцев (1% в 2020 г. против 4% в 2016 г.).
Заметную роль в выборе места для покупки продуктов питания играет тип населенного пункта, в котором проживают украинцы. Так, жители областных центров чаще совершают регулярные покупки продуктов в супермаркетах (77%), чем жители обычных городов (61%) и сельской местности (32%). Кроме того, городские жители значимо чаще делают покупки продуктов на рынках, чем это делают сельские жители (50% против 38%). Чаще покупка продуктов в небольших магазинах «у дома» встречается среди жителей села (58%) и обычных городов (38%).
Удовлетворенность качеством. На сегодня примерно две трети украинцев (67%) в той или иной степени удовлетворены качеством покупных продуктов. Если сравнить эти данные с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2016 году, то можно заметить, что уровень удовлетворенности украинцев продуктами питания вырос на 25%, тогда как удельный вес неудовлетворенных их качеством снизился на 23%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%Вчера, 10:05 - 3344 16
Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 годаПозавчера, 22:28 - 2073 16
Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"Вчера, 14:33 - 981 8
Украинцам разъяснили, засчитывают ли годы в вузе в трудовой стажПозавчера, 21:02 - 92411 8
МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грнВчера, 12:31 - 2245 5
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%Вчера, 10:05 - 3344 16
Субсидии в новом отопительном сезоне: кто сможет получить помощь и как будут проверять получателейВчера, 13:02 - 3105
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовВчера, 19:00 - 2345
МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грнВчера, 12:31 - 2245 5
Налоговики озвучили размеры штрафов для риелторовВчера, 14:04 - 1574
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Вчера, 11:20 - 229
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееПозавчера, 10:24 - 410
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 750
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 439 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 1076