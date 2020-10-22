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Где украинцы чаще всего покупают продукты (инфографика)

Где украинцы чаще всего покупают продукты (инфографика)

Украинцы чаще всего предпочитают покупать продукты питания в супермаркетах (57%).

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, который проводился в сентябре 2020 года.

Какие торговые точки предпочитают украинцы:

  • супермаркеты (57%);
  • рынки (46%);
  • небольшие магазины «у дома» (41%).

Значительно реже такие покупки совершаются на оптовых продуктовых базах (8%), на раскладках и в киосках (3%) или в любых других видах торговых точек. Достаточно редко украинцы потребляют продукты, произведенные в собственном хозяйстве (5%).

Следует отметить, что с 2016 года заметно выросла доля украинцев, которые покупают продукты в супермаркетах (с 43% до 57%) и в небольших магазинах «у дома» (с 37% до 41%). Вместе с тем, они реже стали потреблять продукты собственного производства (соответственно, 5% в 2020 г. против 18% в 2016 г.), А также покупать их у уличных торговцев (1% в 2020 г. против 4% в 2016 г.).

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Заметную роль в выборе места для покупки продуктов питания играет тип населенного пункта, в котором проживают украинцы. Так, жители областных центров чаще совершают регулярные покупки продуктов в супермаркетах (77%), чем жители обычных городов (61%) и сельской местности (32%). Кроме того, городские жители значимо чаще делают покупки продуктов на рынках, чем это делают сельские жители (50% против 38%). Чаще покупка продуктов в небольших магазинах «у дома» встречается среди жителей села (58%) и обычных городов (38%).

Удовлетворенность качеством. На сегодня примерно две трети украинцев (67%) в той или иной степени удовлетворены качеством покупных продуктов. Если сравнить эти данные с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2016 году, то можно заметить, что уровень удовлетворенности украинцев продуктами питания вырос на 25%, тогда как удельный вес неудовлетворенных их качеством снизился на 23%.

По материалам Finance.UA
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