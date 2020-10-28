0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Названы лучшие автомобили 2020 года в каждом сегменте (инфографика)

Названы лучшие автомобили 2020 года в каждом сегменте (инфографика)

Один из самых популярных автомобильных журналов в мире – Autocar объявил победителей конкурса «Лучшие автомобили Британии», который проводится ежегодно.

Читайте также: ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине

Специальное жюри определяет лучшие автомобили в разных классах, учитывая не только их поведение на дороге и технические характеристики, но и такие субъективные факторы, как внешний вид и симпатии зрителей. Поэтому классы делятся не только по типу автомобиля – седан, внедорожник, хэтчбек или универсал, но и по их назначению и влиянию на людей.

В этом году автомобили разделены на 12 категорий:

  • Лучший служебный автомобиль: BMW 330e;
  • Самая интересная машина: Mazda MX-5;
  • Лучший внедорожник: Land Rover Defender;
  • Автомобиль мечты: Alpine A110;
  • Лучший электромобиль: Peugeot e-208;
  • Самый универсальный автомобиль: Volkswagen Golf GTI;
  • Лучший малолитражный автомобиль: Ford Fiesta;
  • Лучший семейный автомобиль: Skoda Octavia Estate;
  • Лучший гибрид: Toyota Corolla 2.0 Hybrid;
  • Лучший большой автомобиль: Citroën Berlingo;
  • Самый технологичный автомобиль: Honda E;
  • Лучший производитель: Toyota.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Кредитные карты для водителей 🚗

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.