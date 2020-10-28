Названы лучшие автомобили 2020 года в каждом сегменте (инфографика)

Один из самых популярных автомобильных журналов в мире – Autocar объявил победителей конкурса «Лучшие автомобили Британии», который проводится ежегодно.

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Специальное жюри определяет лучшие автомобили в разных классах, учитывая не только их поведение на дороге и технические характеристики, но и такие субъективные факторы, как внешний вид и симпатии зрителей. Поэтому классы делятся не только по типу автомобиля – седан, внедорожник, хэтчбек или универсал, но и по их назначению и влиянию на людей.

В этом году автомобили разделены на 12 категорий:

Лучший служебный автомобиль: BMW 330e;

Самая интересная машина: Mazda MX-5;

Лучший внедорожник: Land Rover Defender;

Автомобиль мечты: Alpine A110;

Лучший электромобиль: Peugeot e-208;

Самый универсальный автомобиль: Volkswagen Golf GTI ;

Лучший малолитражный автомобиль: Ford Fiesta;

Лучший семейный автомобиль: Skoda Octavia Estate;

Лучший гибрид: Toyota Corolla 2.0 Hybrid;

Лучший большой автомобиль: Citroën Berlingo;

Самый технологичный автомобиль: Honda E;

Лучший производитель: Toyota.

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