Названы лучшие автомобили 2020 года в каждом сегменте (инфографика)

Один из самых популярных автомобильных журналов в мире – Autocar объявил победителей конкурса «Лучшие автомобили Британии», который проводится ежегодно.
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Специальное жюри определяет лучшие автомобили в разных классах, учитывая не только их поведение на дороге и технические характеристики, но и такие субъективные факторы, как внешний вид и симпатии зрителей. Поэтому классы делятся не только по типу автомобиля – седан, внедорожник, хэтчбек или универсал, но и по их назначению и влиянию на людей.
В этом году автомобили разделены на 12 категорий:
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