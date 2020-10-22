Как за последние 15 лет изменился рынок фриланса в Украине - исследование

Старт рынка фриланса связывают с запуском профильных сервисов.
Об этом пишет Freelancehunt.
Как за последние 15 лет изменился рынок фриланса в Украине:
Если 10 лет назад специалистов, которые работают исключительно на фрилансе, было крайне мало, то сейчас такой вид деятельности является основным источником дохода для 53% «свободных художников».
Доходы:
С 2006 по 2009 годы количество опубликованных проектов было вдвое меньше, чем зарегистрированных заказчиков. Ситуация изменилась ближе к 2015 году, когда на одного клиента приходилось 2,5 заказа, а сейчас — порядка 4-х проектов.
Сами заказчики говорят, что в работе с фрилансерами им удобен выбор исполнителя под конкретную задачу (42%), а для 37% предпринимателей отсутствие постоянной загрузки не позволяет нанять сотрудника в штат. Более 20% работодателей понимают, что на сервисах фриланса можно найти ценных специалистов, которые не готовы работать в офисе.
Наиболее востребованные направления:
В целом основатели Freelancehunt прогнозируют дальнейший рост рынка, на который оказывают положительное влияние развитие IT-сектора, переход бизнеса в онлайн, а также последствия карантина и тренд на удаленную работу.
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