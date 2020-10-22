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Как за последние 15 лет изменился рынок фриланса в Украине - исследование

Как за последние 15 лет изменился рынок фриланса в Украине - исследование

Старт рынка фриланса связывают с запуском профильных сервисов.

Об этом пишет Freelancehunt.

Как за последние 15 лет изменился рынок фриланса в Украине:

  • в 2006-2008 годах украинцев, готовых выполнять дистанционные заказы, было несколько тысяч, на сегодня их количество выросло до 200 тыс. человек;
  • половина всех фрилансеров в Украине — это дизайнеры и программисты. Причем если графические специальности были популярны и в 2010 году, то количество IT-разработчиков за последние 10 лет выросло втрое;
  • также среди наиболее востребованных направлений — копирайтеры, маркетологи и переводчики.

Если 10 лет назад специалистов, которые работают исключительно на фрилансе, было крайне мало, то сейчас такой вид деятельности является основным источником дохода для 53% «свободных художников».

Доходы:

  • половина исполнителей в Украине зарабатывает ежемесячно от $400 до $600.
  • более трети могут похвастаться гонорарами от $1000 и выше;
  • еще больше могут зарабатывать узкопрофильные специалисты или те, кто имеет высокий рейтинг, а некоторые и вовсе решаются на открытие своих агентств.

С 2006 по 2009 годы количество опубликованных проектов было вдвое меньше, чем зарегистрированных заказчиков. Ситуация изменилась ближе к 2015 году, когда на одного клиента приходилось 2,5 заказа, а сейчас — порядка 4-х проектов.

Сами заказчики говорят, что в работе с фрилансерами им удобен выбор исполнителя под конкретную задачу (42%), а для 37% предпринимателей отсутствие постоянной загрузки не позволяет нанять сотрудника в штат. Более 20% работодателей понимают, что на сервисах фриланса можно найти ценных специалистов, которые не готовы работать в офисе.

Наиболее востребованные направления:

  • за последние 15 лет наиболее востребованные направления практически не поменялись. Клиентам, как и раньше, нужны тексты, иллюстрации, переводы, логотипы и верстка буклетов;
  • в 2007 году не было такого спроса на SMM и разработку мобильных приложений, но базовые запросы бизнеса в основном остались прежними.

В целом основатели Freelancehunt прогнозируют дальнейший рост рынка, на который оказывают положительное влияние развитие IT-сектора, переход бизнеса в онлайн, а также последствия карантина и тренд на удаленную работу.

Справка Finance.ua:

  • В начале пандемии на украинском рынке фриланс-услуг произошло падение, однако, когда карантинные меры ослабили, рынок взлетел до рекордных показателей.
  • Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.

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По материалам ITC.ua
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