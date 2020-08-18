Украинский рынок фриланс-услуг после послабления карантина вырос до рекордных показателей

В начале пандемии на украинском рынке фриланс-услуг произошло падение, однако, когда карантинные меры ослабили, рынок взлетел до рекордных показателей.
Согласно данным платформы Payoneer, Украина заняла 5 место в мире по темпам роста доходов фрилансеров: в течение 2019 года доходы “удаленных” украинцев выросли на 36%.
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Так, в мае заказчики опубликовали рекордное количество проектов – 4 300 за неделю, вместо привычных 3 700.
При этом существенно упали бюджеты в сфере консалтинга (759 тыс. гривен в феврале и 351 тыс. гривен в марте) и архитектуры (500 тыс. гривен в феврале и 275 тыс. гривен в апреле). Также упали гонорары операторов и монтажеров: 607 тыс. гривен за февраль и 484 тыс. гривен за апрель.
Количество заказов и гонорары почти не изменились у программистов, дизайнеров, маркетологов и копирайтеров, а разработчики мобильных приложений даже выиграли: специалисты этой отрасли начали год с 173 заказов на 1,6 млн гривен, а в мае получили уже 311 проектов на 3 млн гривен.
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