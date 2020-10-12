"Единое окно" на таможне упростили: Кабмин ввел новые инструменты

В среду, 21 октября, Кабмин принял постановление об использовании механизма “единого окна” для международной торговли, разработанное Минфином.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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“Документ будет способствовать уменьшению возможностей для коррупции, ведь все действия таможенников регистрируются в электронной системе. Это еще один шаг Украины в направлении интеграции в Европейский Союз”, – прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Постановление утверждает порядок взаимодействия между декларантами, их представителями, другими заинтересованными лицами и таможенными органами, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на осуществление разрешительных или контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, с использованием механизма “единого окна”.
Документ принят с целью приведения в соответствие с Таможенным кодексом порядка взаимодействия с использованием механизма “единого окна” между декларантами, таможенными органами и другими государственными органами на замену действующему порядку.
“Постановлением вводятся новые инструменты электронного взаимодействия с использованием механизма “единого окна” между бизнесом, таможенными и другими государственными органами. “Единое окно” таможни начало свою работу четыре года назад, что существенно упростило ведение ВЭД. На сегодня 100% импортных операций осуществляется с помощью этого веб-сервиса”, – отметили в министерстве.
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