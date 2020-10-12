0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

За период карантина почти полмиллиона украинцев нашли работу через службу занятости

За период карантина почти полмиллиона украинцев нашли работу через службу занятости

За период карантина в течение марта-сентября пособие по безработице получали 428 тысяч украинцев. А всего с начала года у миллиона украинцев был статус зарегистрированного безработного.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

Читайте также: Как получить пособие по безработице, и кто не имеет на него права (инфографика)

В течение января-сентября 2020 года 1,0 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них – 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс человек получали пособие по безработице; 146 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости; 673 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

Лидеры по количеству трудоустроенных в течение 9 месяцев текущего года граждан – традиционно:

  • сельское хозяйство 35%,
  • перерабатывающая промышленность 16%,
  • торговля 15%.

По состоянию на 21 октября 2020 года 410 тыс. безработных состоят на учете в службе занятости; 347 тыс. из них получают пособие по безработице; 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.

По состоянию на 20 октября 2020 года в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. – ФЛПы, которые являются застрахованными лицами. Это позволило произвести выплаты и сохранить рабочие места для 370 700 граждан, из них 181,6 тыс. – ФЛПы.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщали в Государственном центре занятости, размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.
  • Напомним, размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате лице в зависимости от страхового стажа: до 2 лет – 50%; от 2 до 6 лет – 55%; от 6 до 10 лет – 60%; свыше 10 лет – 70%.
  • Размер минимального пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.