За период карантина почти полмиллиона украинцев нашли работу через службу занятости

За период карантина в течение марта-сентября пособие по безработице получали 428 тысяч украинцев. А всего с начала года у миллиона украинцев был статус зарегистрированного безработного.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.
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В течение января-сентября 2020 года 1,0 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них – 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс человек получали пособие по безработице; 146 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости; 673 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.
Лидеры по количеству трудоустроенных в течение 9 месяцев текущего года граждан – традиционно:
По состоянию на 21 октября 2020 года 410 тыс. безработных состоят на учете в службе занятости; 347 тыс. из них получают пособие по безработице; 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.
По состоянию на 20 октября 2020 года в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. – ФЛПы, которые являются застрахованными лицами. Это позволило произвести выплаты и сохранить рабочие места для 370 700 граждан, из них 181,6 тыс. – ФЛПы.
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