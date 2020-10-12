За период карантина почти полмиллиона украинцев нашли работу через службу занятости

За период карантина в течение марта-сентября пособие по безработице получали 428 тысяч украинцев. А всего с начала года у миллиона украинцев был статус зарегистрированного безработного.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

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В течение января-сентября 2020 года 1,0 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них – 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс человек получали пособие по безработице; 146 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости; 673 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

Лидеры по количеству трудоустроенных в течение 9 месяцев текущего года граждан – традиционно:

сельское хозяйство 35%,

перерабатывающая промышленность 16%,

торговля 15%.

По состоянию на 21 октября 2020 года 410 тыс. безработных состоят на учете в службе занятости; 347 тыс. из них получают пособие по безработице; 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.

По состоянию на 20 октября 2020 года в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. – ФЛПы, которые являются застрахованными лицами. Это позволило произвести выплаты и сохранить рабочие места для 370 700 граждан, из них 181,6 тыс. – ФЛПы.

Справка Finance.ua:

Как сообщали в Государственном центре занятости, размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.

Напомним, размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате лице в зависимости от страхового стажа: до 2 лет – 50%; от 2 до 6 лет – 55%; от 6 до 10 лет – 60%; свыше 10 лет – 70%.

Размер минимального пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

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