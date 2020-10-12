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Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%

Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%

В III квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 9,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с концом 2019 года цены выросли на 6,5%.

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,7%, на вторичном – на 10,6%.

Динамика роста цен за год:

  • однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном – на 11,9%;
  • двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,9%, на вторичном – на 11,2%;
  • трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 8,1%, на вторичном – на 8,5%.

Справка Finance.ua:

Цены на “первичке”. С начала карантина средняя стоимость квадратного метра нового жилья в столице несколько месяцев почти не менялась: с марта по июль 2020 года этот показатель вырос всего на 200 гривен – до 25 200. В июле же произошел скачок цен и стоимость достигла 25 500 грн за “квадрат”. Сентябрьский показатель аналитики зафиксировали на уровне 26 600 грн/м².

В другом крупном городе Украины – Одессе, стоимость квадратного метра в новостройке в сентябре сравнялась со столичной – 26 600 грн. При этом во Львове этот показатель зафиксирован на уровне 17 800 грн/м².

“Вторичка”. На вторичном рынке сентябрьская средняя стоимость выставленных на продажу квартир в Киеве отмечена на уровне 41 260 грн/м², в Одессе – 26 126 грн/м², во Львове – 25 453 грн/м².

Квартиры, недорого. Доступное жилье в киевских новостройках

По материалам Finance.UA
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