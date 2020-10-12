В ЕС запустили систему взаимодействия мобильных COVID-приложений

В Европейском союзе запустили систему взаимодействия национальных мобильных приложений для отслеживания контактов и цепочек заражения COVID-19.
Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
После пилотной фазы с понедельника к системе подключились первые национальные программы: Corona-Warn-App в Германии, tracker COVID в Ирландии и Immuni в Италии.
Их загрузили в общей сложности около 30 миллионов человек, что составляет две трети загрузок приложений в ЕС.
“Многие государства-члены запустили приложения для добровольного отслеживания контактов и предупреждения, и Комиссия поддержала их, чтобы программы безопасно взаимодействовали друг с другом. Свободное передвижение является неотъемлемой частью Единого рынка – система Gateway способствует этому, помогая спасать жизни”, – сказала комиссар по единому рынку Тьерри Бретон.
Большинство государств ЕС решили запустить приложение для отслеживания контактов и предупреждения COVID-19. В целом 20 программ, основанных на децентрализованных системах, могут взаимодействовать через европейский “Шлюз”.
“Шлюз” обеспечивает бесперебойную работу приложений за пределами страны. Таким образом, пользователям нужно будет установить только одно приложение, и когда они отправятся в другую европейскую страну, они по-прежнему будут получать пользу от отслеживания контактов и получения предупреждений, будь то в своей стране или за рубежом.
Отмечается, что система не позволяет идентифицировать отдельных лиц, а также отслеживать местоположение или перемещение устройств, а сама информация зашифрована, хранится в минимальном объеме и только до тех пор, пока это необходимо для отслеживания инфекций.
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