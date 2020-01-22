Когда нужно заключать письменный трудовой договор

Трудовой договор можно заключить в устной или письменной форме.
Об этом напоминает Главное управление Гоструда в Львовской области.
Когда обязательна письменная форма:
“В остальных случаях вы можете заключить устный договор. Для этого работнику нужно написать заявление о приеме на работу на имя руководителя. В свою очередь, руководитель ставит на заявлении свое решение. Если вы физическое лицо или частный предприниматель, вы должны использовать утвержденную форму”, – отмечают в Гоструда.
Если вы юридическое лицо, можете использовать произвольную форму договора, указав:
Трудовой договор может быть:
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