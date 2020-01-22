Когда нужно заключать письменный трудовой договор

Трудовой договор можно заключить в устной или письменной форме.

Об этом напоминает Главное управление Гоструда в Львовской области.

Когда обязательна письменная форма:

когда на этом настаивает работник;

при организованном наборе работников;

при работе в районах с особыми природными условиями и высоким риском для здоровья (например, радиоактивно загрязненная территория);

при заключении контракта;

при заключении договора с несовершеннолетним;

если работодателем является частный предприниматель или физическое лицо;

для работников религиозных организаций;

для работников, проходящих альтернативную службу;

для работников, участвующих в общественных работах;

для работников фермерских хозяйств;

при заключении трудового договора о дистанционной (надомной) работе;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

“В остальных случаях вы можете заключить устный договор. Для этого работнику нужно написать заявление о приеме на работу на имя руководителя. В свою очередь, руководитель ставит на заявлении свое решение. Если вы физическое лицо или частный предприниматель, вы должны использовать утвержденную форму”, – отмечают в Гоструда.

Если вы юридическое лицо, можете использовать произвольную форму договора, указав:

трудовые обязанности работника;

режим работы и отдыха;

льготы, гарантии, компенсации;

условия оплаты труда и условия премирования;

доплаты, надбавки и прочее.

Трудовой договор может быть:

бессрочным;

на определенный срок;

на время выполнения определенной работы.

Справка Finance.ua:

Карантин заставил многих граждан осознать ценность соответствующих правовых норм. В контексте расторжения трудового договора по инициативе работодателя стоит знать о некоторых плюсах.

Предприниматель, зарегистрированный в установленном законом порядке, имеет право работать по трудовому договору у одного или у нескольких работодателей.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, в трудовых правоотношениях приравниваются к совершеннолетним. Однако по охране труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда для них предусмотрены льготы.

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