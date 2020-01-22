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Когда нужно заключать письменный трудовой договор

Когда нужно заключать письменный трудовой договор

Трудовой договор можно заключить в устной или письменной форме.

Об этом напоминает Главное управление Гоструда в Львовской области.

Когда обязательна письменная форма:

  • когда на этом настаивает работник;
  • при организованном наборе работников;
  • при работе в районах с особыми природными условиями и высоким риском для здоровья (например, радиоактивно загрязненная территория);
  • при заключении контракта;
  • при заключении договора с несовершеннолетним;
  • если работодателем является частный предприниматель или физическое лицо;
  • для работников религиозных организаций;
  • для работников, проходящих альтернативную службу;
  • для работников, участвующих в общественных работах;
  • для работников фермерских хозяйств;
  • при заключении трудового договора о дистанционной (надомной) работе;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством.

“В остальных случаях вы можете заключить устный договор. Для этого работнику нужно написать заявление о приеме на работу на имя руководителя. В свою очередь, руководитель ставит на заявлении свое решение. Если вы физическое лицо или частный предприниматель, вы должны использовать утвержденную форму”, – отмечают в Гоструда.

Если вы юридическое лицо, можете использовать произвольную форму договора, указав:

  • трудовые обязанности работника;
  • режим работы и отдыха;
  • льготы, гарантии, компенсации;
  • условия оплаты труда и условия премирования;
  • доплаты, надбавки и прочее.

Трудовой договор может быть:

  • бессрочным;
  • на определенный срок;
  • на время выполнения определенной работы.

Справка Finance.ua:

  • Карантин заставил многих граждан осознать ценность соответствующих правовых норм. В контексте расторжения трудового договора по инициативе работодателя стоит знать о некоторых плюсах.
  • Предприниматель, зарегистрированный в установленном законом порядке, имеет право работать по трудовому договору у одного или у нескольких работодателей.
  • Лица, не достигшие 18-летнего возраста, в трудовых правоотношениях приравниваются к совершеннолетним. Однако по охране труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда для них предусмотрены льготы.

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По материалам Finance.UA
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