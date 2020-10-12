Xiaomi построит автоматическую фабрику для смартфонов

Xiaomi планирует построить интеллектуальную фабрику нового поколения. Этот завод будет полностью автоматизирован, и на нем будут производить более 10 миллионов смартфонов в год.
Согласно отчету ChinaDaily, этот шаг от китайского технологического гиганта происходит по мере того, как он продолжает инвестировать в рынок высокого класса и “оттачивает” свои навыки в умном производстве. Лэй Цзюнь, генеральный директор и основатель компании, заявил, что новая цель была установлена после того, как первая умная фабрика Xiaomi завершила шесть месяцев работы в Ичжуане, Пекин. Его площадь составляет 1600 квадратных метров, а на предприятии находится автономная производственная линия, которая может производить более 1 миллиона смартфонов премиум-класса в год. К сожалению, топ-менеджер воздержался от разглашения местоположения нового завода.
По словам Лэй Цзюня, “Китай сталкивается со сложной международной деловой средой, поэтому интеллектуальное производство – это путь вперед для предприятий. С помощью независимых инноваций Xiaomi надеется популяризировать промышленных роботов и снизить производственные затраты до одной десятой от нынешнего уровня”.
Для достижения этой цели компания также активно инвестирует в исследования и разработки своих основных технологий и даже создала инвестиционный фонд в более чем 70 компаниях, связанных с интеллектуальным оборудованием, полупроводниками и сырьем.
Основатель заявил, что “с начала этого года мы потратили 10 миллиардов юаней (примерно 1,48 миллиарда долларов) на исследования и разработки, и в последующие годы мы увеличим их на определенный процент”. Далее добавляется, что “Xiaomi продолжит расширять свое присутствие на зарубежных рынках. Мы планируем занять лидирующие позиции на европейском рынке в течение следующих трех-пяти лет и в более развитых странах в будущем”
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