Apple сделала фирменные наушники EarPods и адаптер питания на $10 дешевле

Apple, как известно, больше не комплектует свои смартфоны адаптерами питания и проводными наушниками, причем изменения коснулись не только новеньких iPhone 12, но и более старых моделей, которые остаются в продаже (iPhone Xr, iPhone 11 и iPhone SE 2020). Многие ожидаемо восприняли эту новость негативно. Похоже, в компании были готовы к такой реакции, и чтобы «сгладить углы» снизили стоимость соответствущих аксессуаров.
Так, наушники EarPods с разъемом Lightning в американском онлайн-магазине Apple теперь стоят $19. То есть, они стали на $10 дешевле. Новый адаптер питания мощностью 20 Вт с разъемом USB-C оценен в $19. Скидка составляет все те же $10 по сравнению с ценой старого адаптера мощностью 18 Вт с разъемом USB Type-A.
Ранее Apple убрала адаптер питания из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий), оставив только кабель. Исключение сделали только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.
Объявляя о решении убрать адаптер зарядки и наушники из комплекта всех смартфонов, Apple заявила, что это позволит сократить выбросы углерода на 2 миллиона метрических тонн в год (все равно, что убрать с дорог 450 000 автомобилей, по словам Apple).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Номерные знаки могут подорожать в шесть разВчера, 11:00 - 4743 13
Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньгиВчера, 10:34 - 1311 9
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитВчера, 14:02 - 5281 7
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в КиевеВчера, 13:01 - 2268 4
Арахамия выступает за сокращение украинской армииВчера, 13:45 - 693 2
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитВчера, 14:02 - 5281 7
Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)Вчера, 08:02 - 5170 1
Номерные знаки могут подорожать в шесть разВчера, 11:00 - 4743 13
iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в УкраинеВчера, 10:46 - 2359 1
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в КиевеВчера, 13:01 - 2268 4
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 461
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1234 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1587
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1394 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1628