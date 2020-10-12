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Apple сделала фирменные наушники EarPods и адаптер питания на $10 дешевле

Apple сделала фирменные наушники EarPods и адаптер питания на $10 дешевле

Apple, как известно, больше не комплектует свои смартфоны адаптерами питания и проводными наушниками, причем изменения коснулись не только новеньких iPhone 12, но и более старых моделей, которые остаются в продаже (iPhone Xr, iPhone 11 и iPhone SE 2020). Многие ожидаемо восприняли эту новость негативно. Похоже, в компании были готовы к такой реакции, и чтобы «сгладить углы» снизили стоимость соответствущих аксессуаров.

Так, наушники EarPods с разъемом Lightning в американском онлайн-магазине Apple теперь стоят $19. То есть, они стали на $10 дешевле. Новый адаптер питания мощностью 20 Вт с разъемом USB-C оценен в $19. Скидка составляет все те же $10 по сравнению с ценой старого адаптера мощностью 18 Вт с разъемом USB Type-A.

Ранее Apple убрала адаптер питания из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий), оставив только кабель. Исключение сделали только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.

Объявляя о решении убрать адаптер зарядки и наушники из комплекта всех смартфонов, Apple заявила, что это позволит сократить выбросы углерода на 2 миллиона метрических тонн в год (все равно, что убрать с дорог 450 000 автомобилей, по словам Apple).

По материалам ITC.ua
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