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Карантинные ограничения ужесточили

Карантинные ограничения ужесточили

Правительство на заседании во вторник, 13 октября, продлило карантин до конца года и усилило ограничения.

Среди главных нововведений: меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

В зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в общей сложности не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в желтой – не более 30 человек, в оранжевой – не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведение со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

Также внесены изменения относительно условий для зон карантина. В частности, вдвое повысили показатель охвата тестирования 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

По материалам Корреспондент.net
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