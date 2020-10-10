Адаптивный карантин в Украине продлят до конца года, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлит карантин в Украине до конца года. Также в постановление о карантинных ограничениях внесут изменения.
Об этом он заявил на заседании правительства.
Шмыгаль отметил, что это наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса.
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“Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев”, – заявил он.
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