Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - Минфин

В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И вообще там считают, что с отопительным периодом нет сложностей.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.

“Я бы сказал, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне”, – отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.

“Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году, если считать в целом”, – добавил министр.

Справка Finance.ua:

С открытием рынка газа поставщики в Украине конкурируют, предлагают населению более выгодные условия, борются за потребителей, совершенствуя качество сервиса и обслуживания. И хотя пока конкуренция разворачивается только среди титанов, таких как государственный «Нафтогаз», ЕГАЗ , на рынке появляются другие компании.

По прогнозам экспертов, украинцам придется больше платить за коммунальные услуги. В этом году в силу вступают новые тарифы и правила расчета с поставщиками.

По прогнозу председателя правления “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева, цены на газ в Украине упадут будущей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максимумов с начала года.

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