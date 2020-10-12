Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - Минфин

В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И вообще там считают, что с отопительным периодом нет сложностей.
Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.
“Я бы сказал, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне”, – отметил Марченко.
Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.
“Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году, если считать в целом”, – добавил министр.
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