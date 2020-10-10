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Для украинцев открыли границы уже 58 стран – МИД

Для украинцев открыли границы уже 58 стран – МИД

Для путешествий украинских граждан в условиях пандемии сейчас открыто 58 стран.

Об этом сказал на брифинге во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Страны относительно открыты для украинцев. По состоянию на 13 октября, таких стран 58. С прошлого брифинга, который состоялся 30 марта, добавилось 6 стран – это хорошая новость. Плохих новостей нет. Нейтральная новость заключается в том, что эти 6 стран, скажем так, не очень популярны среди украинских туристов. Это Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Уганда и ЦАР”, – сказал министр.

Справка Finance.ua:

  • 9 октября Министерство здравоохранения обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. Обновленный список обнародовал Минздрав.
  • Совет ЕС рекомендовал государствам Евросоюза и Еврокомиссии позаботиться об улучшении условий трудоустройства на сезонные работы. Эти рекомендации могут касаться и сезонных работников из Украины.
По материалам УНН
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