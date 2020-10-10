Для украинцев открыли границы уже 58 стран – МИД

Для путешествий украинских граждан в условиях пандемии сейчас открыто 58 стран.
Об этом сказал на брифинге во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Страны относительно открыты для украинцев. По состоянию на 13 октября, таких стран 58. С прошлого брифинга, который состоялся 30 марта, добавилось 6 стран – это хорошая новость. Плохих новостей нет. Нейтральная новость заключается в том, что эти 6 стран, скажем так, не очень популярны среди украинских туристов. Это Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Уганда и ЦАР”, – сказал министр.
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