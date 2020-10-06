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FacePay24: стало известно, сколько украинцев уже подключили сервис

FacePay24: стало известно, сколько украинцев уже подключили сервис

Количество украинцев, активировавших оплату FacePay24 в мобильном Приват24, выросло до 103 тыс.

Об этом в интервью «Минфину» сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

«Эта цифра очень динамичная, поскольку мы наблюдаем прирост более 1 тыс. человек в день», – подчеркнул Васильцов.

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Положительная динамика в использовании технологии FacePay, по словам представителя ПриватБанка, наблюдается также по другим показателям. В частности, растет количество проведенных транзакций и их объем.

«На конец сентября с применением данной технологии было проведено 400 транзакций на общую сумму 18 тыс. грн. Средний чек составил около 100 грн», – рассказал Евгений Васильцов.

Вопрос безопасности:

  • использование технологии FacePay24, по словам представителя ПриватБанка, является абсолютно безопасным. Во-первых, она имеет несколько уровней защиты, а во-вторых, для проведения транзакций обязателен ввод пин-кода
  • кроме того, система исключает использование фотографий, поскольку настроена на распознавание только живого лица. Тесты показали, что технология корректно различает даже очень похожих людей. В любом случае только владелец счета знает верный пин-код для подтверждения операции;
  • любителям часто менять имидж не стоит опасаться трудностей. Такие изменения во внешности, как изменение цвета волос, прически, отпущенная борода, не приведут к отказу в проведении транзакции. А вот очки или маску придется снимать.

«Сегодня маска – необходимость. Но при оплате FacePay24 ее нужно будет подвинуть. Все равно это намного безопаснее, чем рассчитываться кэшем», – подчеркнул представитель ПриватБанка.

Как пользоваться сервисом:

  • установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24;
  • пользуясь подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и подвязать к своему лицу выбранную банковскую карту;
  • чтобы произвести оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку «оплатить»;
  • После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты покупка будет оплачена.

То, чего вы не знали о Приват24

По материалам Минфин.com.ua
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