FacePay24: стало известно, сколько украинцев уже подключили сервис

Количество украинцев, активировавших оплату FacePay24 в мобильном Приват24, выросло до 103 тыс.
Об этом в интервью «Минфину» сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.
«Эта цифра очень динамичная, поскольку мы наблюдаем прирост более 1 тыс. человек в день», – подчеркнул Васильцов.
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Положительная динамика в использовании технологии FacePay, по словам представителя ПриватБанка, наблюдается также по другим показателям. В частности, растет количество проведенных транзакций и их объем.
«На конец сентября с применением данной технологии было проведено 400 транзакций на общую сумму 18 тыс. грн. Средний чек составил около 100 грн», – рассказал Евгений Васильцов.
Вопрос безопасности:
«Сегодня маска – необходимость. Но при оплате FacePay24 ее нужно будет подвинуть. Все равно это намного безопаснее, чем рассчитываться кэшем», – подчеркнул представитель ПриватБанка.
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