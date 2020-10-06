Россия дает Беларуси первые $500 миллионов кредита

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который подконтролен РФ, одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. США из собственных средств на срок до 10 лет.

Об этом в понедельник сообщается на сайте Минфина РФ.

Решение было принято в пятницу, 9 октября.

Как отмечается, дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны.

«Ограничения, связанные с пандемией, негативно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить стабильность банковского сектора», – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

Кроме средств Фонда, Республика Беларусь получит кредит на 1 млрд долл. США от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долл. США – в 2020 году и следующие 500 млн долл. США – в 2021 году.

По кредиту предусмотрен льготный период – до 5 лет. Средства предоставляются под плавающую процентную ставку, определяемую как средняя доходность долларовых еврооблигаций РФ на срок 7 лет.

Ранее президент РФ В.Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи 14 сентября пообещал, что Россия выделит Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.