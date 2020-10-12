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Украинцы нарастили гривневые вклады в банках

Украинцы нарастили гривневые вклады в банках

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за сентябрь 2020 года вырос на 1,9% – до 368,76 млрд грн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ.

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При этом, по оперативным данным НБУ, за сентябрь 2020 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,6% – до 9,66 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за сентябрь 2020 года, по оперативным данным, вырос на 5,1% – до 376,81 млрд грн. За сентябрь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 2,6% – до 7,99 млрд долл. США.

В целом в сентябре депозиты, привлеченные на счета резидентов, увеличились на 3,4% – до 1,27 трлн грн.

При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в сентябре в среднем составили для населения 9,1% годовых (-0,3% за месяц), для бизнеса – 3,9% (-0,1%). В инвалюте ставки по депозитам в сентябре для населения составляли 1,3% (-0,1%), для бизнеса – 1,1% (-0,4%).

Добавим, по данным НБУ, уровень долларизации вкладов клиентов банков во II квартале снизился на 3.8 п. п. – до 40,7%, благодаря укреплению гривны.

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По материалам УНН
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