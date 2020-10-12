Украинцы нарастили гривневые вклады в банках

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за сентябрь 2020 года вырос на 1,9% – до 368,76 млрд грн.
Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ.
Читайте также: Как вернуть депозит в случае замены паспорта
При этом, по оперативным данным НБУ, за сентябрь 2020 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,6% – до 9,66 млрд долл. США.
Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за сентябрь 2020 года, по оперативным данным, вырос на 5,1% – до 376,81 млрд грн. За сентябрь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 2,6% – до 7,99 млрд долл. США.
В целом в сентябре депозиты, привлеченные на счета резидентов, увеличились на 3,4% – до 1,27 трлн грн.
При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в сентябре в среднем составили для населения 9,1% годовых (-0,3% за месяц), для бизнеса – 3,9% (-0,1%). В инвалюте ставки по депозитам в сентябре для населения составляли 1,3% (-0,1%), для бизнеса – 1,1% (-0,4%).
Добавим, по данным НБУ, уровень долларизации вкладов клиентов банков во II квартале снизился на 3.8 п. п. – до 40,7%, благодаря укреплению гривны.
Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородкахВчера, 14:44 - 2774 17
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитингВчера, 11:55 - 1243 14
Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорогВчера, 15:28 - 543 7
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AGВчера, 10:44 - 2134 5
Украинцы заплатят за СЭЗ на Донбассе своими налогами - мнениеВчера, 09:15 - 959 4
Аналитик объяснил, почему гривна обесценится до конца годаВчера, 17:03 - 9079
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородкахВчера, 14:44 - 2774 17
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AGВчера, 10:44 - 2134 5
В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всегоВчера, 11:00 - 1718 1
Как изменится размер коммунальных платежей в отопительный сезон: комментарий МинфинаВчера, 10:00 - 1258
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 524
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1298 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1648
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1474 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1680