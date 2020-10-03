Египет на полгода отменил визовый сбор для туристов

По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Египте.
Требования об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, пока остаются без изменений.
Вместе с тем, существует возможность сдачи такого теста по прибытии в ряд курортных городов.
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