Египет на полгода отменил визовый сбор для туристов

По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Египте.

Требования об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, пока остаются без изменений.

Вместе с тем, существует возможность сдачи такого теста по прибытии в ряд курортных городов.

Справка Finance.ua:

Правительство Болгарии ужесточило правила въезда в страну для граждан Украины.

Туристы из Украины могут путешествовать в 52 страны. По сравнению с 3 сентября, в этот список добавились 4 страны – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.