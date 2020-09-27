Для туристов из Украины открыты 52 страны: добавилось 4

Туристы из Украины могут путешествовать в 52 страны. По сравнению с 3 сентября, в этот список добавились 4 страны.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. Путешествовать можно и по состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга 3 сентября добавилось 4 страны”, – сказал Кулеба.

Всем украинцам разрешен въезд в такие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Справка Finance.ua: