SkyUp запускает новый сервис "баланс пассажира"

SkyUp Airlines запустила новый сервис “баланс пассажира”. Он позволит пассажирам получать промокод на скидки, подарки и акционные бонусы, а также возвращенные деньги за отмененные рейсы сразу на свой собственный баланс.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Это совершенно новый инструмент в личном кабинете на www.skyup.aero. Сейчас новый функционал работает в бета-версии. Средства, подлежащие возврату, можно будет вывести на банковскую карту пассажира”, – говорится в сообщении.

Теперь вы сразу сможете получать на свой баланс:

возвращенные деньги за отмененные рейсы;

промокод на скидки;

подарки и акционные бонусы.

Преимущества баланса:

если рейс отменят по любой причине, полную стоимость билета тотчас автоматически зачислят на баланс пассажира;

средства хранятся на балансе бессрочно;

средства могут быть использованы на покупку любых билетов или услуг на сайте авиакомпании;

средства на балансе можно использовать на любое количество бронирований;

на эти средства можно приобрести билеты для друзей или родных;

средства, подлежащие возврату, можно вывести на банковскую карту.

Чтобы получить деньги на банковскую карту, необходимо нажать кнопку «Вывести на карту» и следовать инструкциям, чтобы отправить запрос на возврат средств. После рассмотрения претензии компания зачислит средства, подлежащие возврату, на банковскую карту, с которой производилась оплата билета.

Справка Finance.ua:

В четверг, 24 сентябрем 2020 года, авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов по новому направлению Киев – Занзибар – Киев. Билеты на южный остров доступны в формате round trip (туда – обратно).

Убытки лоукостера SkyUp с начала года до конца августа составили $30 млн, компании грозит банкротство.

Туристическое страхование ✈