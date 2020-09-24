0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 560 0

SkyUp запускает новый сервис "баланс пассажира"

SkyUp запускает новый сервис "баланс пассажира"

SkyUp Airlines запустила новый сервис “баланс пассажира”. Он позволит пассажирам получать промокод на скидки, подарки и акционные бонусы, а также возвращенные деньги за отмененные рейсы сразу на свой собственный баланс.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Это совершенно новый инструмент в личном кабинете на www.skyup.aero. Сейчас новый функционал работает в бета-версии. Средства, подлежащие возврату, можно будет вывести на банковскую карту пассажира”, – говорится в сообщении.

Теперь вы сразу сможете получать на свой баланс:

  • возвращенные деньги за отмененные рейсы;
  • промокод на скидки;
  • подарки и акционные бонусы.

Преимущества баланса:

  • если рейс отменят по любой причине, полную стоимость билета тотчас автоматически зачислят на баланс пассажира;
  • средства хранятся на балансе бессрочно;
  • средства могут быть использованы на покупку любых билетов или услуг на сайте авиакомпании;
  • средства на балансе можно использовать на любое количество бронирований;
  • на эти средства можно приобрести билеты для друзей или родных;
  • средства, подлежащие возврату, можно вывести на банковскую карту.

Чтобы получить деньги на банковскую карту, необходимо нажать кнопку «Вывести на карту» и следовать инструкциям, чтобы отправить запрос на возврат средств. После рассмотрения претензии компания зачислит средства, подлежащие возврату, на банковскую карту, с которой производилась оплата билета.

Справка Finance.ua:

  • В четверг, 24 сентябрем 2020 года, авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов по новому направлению Киев – Занзибар – Киев. Билеты на южный остров доступны в формате round trip (туда – обратно).
  • Убытки лоукостера SkyUp с начала года до конца августа составили $30 млн, компании грозит банкротство.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.