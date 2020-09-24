SkyUp запускает новый сервис "баланс пассажира"

SkyUp Airlines запустила новый сервис “баланс пассажира”. Он позволит пассажирам получать промокод на скидки, подарки и акционные бонусы, а также возвращенные деньги за отмененные рейсы сразу на свой собственный баланс.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“Это совершенно новый инструмент в личном кабинете на www.skyup.aero. Сейчас новый функционал работает в бета-версии. Средства, подлежащие возврату, можно будет вывести на банковскую карту пассажира”, – говорится в сообщении.
Теперь вы сразу сможете получать на свой баланс:
Преимущества баланса:
Чтобы получить деньги на банковскую карту, необходимо нажать кнопку «Вывести на карту» и следовать инструкциям, чтобы отправить запрос на возврат средств. После рассмотрения претензии компания зачислит средства, подлежащие возврату, на банковскую карту, с которой производилась оплата билета.
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