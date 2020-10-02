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В Сети появилась фейковая страница Приват24

В Сети появилась фейковая страница Приват24

В социальной сети Instagram появилась фальшивая страница сервиса Privat24 с розыгрышем призов.

“ПриватБанк призывает пользователей этой соцсети быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные», — предостерегает пресс-служба госбанка.

В банке напомнили, что единственная официальная страница Приватбанка и его сервисов в Instagram размещена по этому адресу. На момент публикации фальшивый аккаунт уже был удален.

Ранее в мессенджере Telegram появились два чат-бота, которые искали персональные данные из украденной базы клиентов Приватбанка по номеру телефона. За деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

По материалам Финансовый клуб
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