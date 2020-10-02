Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ІТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.
Об этом говорится в указе № 420/2020.
Постановили в указе:
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