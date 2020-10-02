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Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистов

Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ІТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.

Об этом говорится в указе № 420/2020.

Постановили в указе:

  • Продлили до 180 дней в течение 365 дней сроки временного пребывания на территории Украины граждан Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей;
  • Ввели пилотный проект по упрощенному оформлению видов на жительство для граждан Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей, предусмотрев возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких видов, без необходимости дополнительного выезда за пределы территории Украины;
  • Оптимизировали порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Республики Беларусь, которые являются высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, путем сокращения до пяти дней срока предоставления такого разрешения, возможности его получения по принципу молчаливого согласия;
  • Усовершенствовали процедуру регистрации граждан Республики Беларусь, которые являются высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, как физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога;
По материалам Finance.UA
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