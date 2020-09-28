HP заплатит штраф $6 млн за недобросовестную торговлю

Американская компания HP Inc. согласилась выплатить $6 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы урегулировать претензии регулятора, связанные с тем, что ради достижения квартальных показателей продаж печатной техники компания вводила инвесторов в заблуждение и допускала нарушения законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом пишет DailyComm со ссылкой на Bloomberg.

Как следует из заявления ведомства, выдержки из которого приводит Bloomberg, нарушения имели место в период с начала 2015-го по середину 2016 года. Чтобы выполнить план по квартальным продажам расходных материалов для принтеров, региональные менеджеры HP прибегали к стимулированию. В частности, в одном из регионов расходные материалы продавались торговым посредникам со значительными скидками, хотя при этом региональные менеджеры были в курсе, что продукция будет реализовываться за пределами подконтрольной им территории. Это нарушало политику HP и соглашения с дистрибьюторами.

Как утверждают в SEC, компания также не в полном объеме предоставляла информацию о товарных запасах продукции у некоторых своих партнеров по каналу сбыта, в результате чего инвесторы не могли видеть полную картину рыночной деятельности компании.

По данным SEC, с тех пор HP частично изменила свою стратегию поставок продукции на рынок, чтобы в дальнейшем не допускать торговой практики, вызвавшей претензии регулятора. Также компания сократила товарные запасы, в результате чего ее чистая выручка снизилась на $450 млн в третьем и четвертом кварталах 2016 года.

В SEC отметили, что компания согласилась выполнить требования о прекращении противоправных действий и выплатить штраф, не признавая и не опровергая выводы ведомства.

HP Inc. – американская IT-компания, образовавшаяся в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате разделения Hewlett-Packard, унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. Является правопреемником Hewlett-Packard.