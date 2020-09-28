HP заплатит штраф $6 млн за недобросовестную торговлю

Американская компания HP Inc. согласилась выплатить $6 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы урегулировать претензии регулятора, связанные с тем, что ради достижения квартальных показателей продаж печатной техники компания вводила инвесторов в заблуждение и допускала нарушения законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом пишет DailyComm со ссылкой на Bloomberg.
Как следует из заявления ведомства, выдержки из которого приводит Bloomberg, нарушения имели место в период с начала 2015-го по середину 2016 года. Чтобы выполнить план по квартальным продажам расходных материалов для принтеров, региональные менеджеры HP прибегали к стимулированию. В частности, в одном из регионов расходные материалы продавались торговым посредникам со значительными скидками, хотя при этом региональные менеджеры были в курсе, что продукция будет реализовываться за пределами подконтрольной им территории. Это нарушало политику HP и соглашения с дистрибьюторами.
Как утверждают в SEC, компания также не в полном объеме предоставляла информацию о товарных запасах продукции у некоторых своих партнеров по каналу сбыта, в результате чего инвесторы не могли видеть полную картину рыночной деятельности компании.
По данным SEC, с тех пор HP частично изменила свою стратегию поставок продукции на рынок, чтобы в дальнейшем не допускать торговой практики, вызвавшей претензии регулятора. Также компания сократила товарные запасы, в результате чего ее чистая выручка снизилась на $450 млн в третьем и четвертом кварталах 2016 года.
В SEC отметили, что компания согласилась выполнить требования о прекращении противоправных действий и выплатить штраф, не признавая и не опровергая выводы ведомства.
HP Inc. – американская IT-компания, образовавшаяся в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате разделения Hewlett-Packard, унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. Является правопреемником Hewlett-Packard.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги13 ч. назад - 1969 15
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 года9 ч. назад - 1182 11
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевВчера, 21:05 - 722 8
На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"7 ч. назад - 266 5
Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову18 ч. назад - 286 3
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета9 ч. назад - 2637 2
ЗАЗ показал очередную новинку (фото)Вчера, 22:09 - 2597
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги13 ч. назад - 1969 15
В Китае обнаружили кладбище элитных автомобилей (фото)22 ч. назад - 1607
Жесткие условия: популярная среди туристов страна готовится снова принимать туристов14 ч. назад - 1244
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"11 ч. назад - 267
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)Позавчера, 12:24 - 627
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1437
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4795 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2880