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В Минфине рассказали, сколько стоит Украине повышение пенсий

В Минфине рассказали, сколько стоит Украине повышение пенсий

Минфину нужно около 144 млн грн в год для того, чтобы поднять пенсию всего на одну гривну. Кроме того, у Пенсионного фонда недостаточно средств для финансирования увеличения пенсий.

Об этом в комментарии The Page рассказал заместитель министра финансов Денис Улютин.

По его словам, в Украине 12 млн пенсионеров, а следовательно, поднятие пенсии на гривну требует 12 млн грн за один месяц, за год — около 144 млн грн.

Для того чтобы в следующем году увеличить пенсии, Минфину придется выделить 204 млрд грн, чтобы дофинансировать Пенсионный фонд.

“Это те средства, которые идут для поддержки пенсионеров, но не идут на другие отрасли, которые, возможно, стоило бы также поддержать”, — отметил Улютин.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с декабря минимальный размер пенсии вырастет до 1 769 – надбавка составит 57 гривен.
  • Ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут выплачивать с 1 июля 2021 года.
  • Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.

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По материалам The page
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